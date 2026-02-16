Bullrich se reunió con Javier Milei y anticipó “un año de cambios profundos” con “el Congreso más reformista” La ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional por la Libertad Avanza compartió en la red social X imágenes del encuentro que mantuvo con el presidente argentino este lunes. "Trabajando para cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia”, se lee en el posteo.

Poco menos de una hora antes de que la CGT confirmara un paro y movilización contra la reforma laboral, la senadora nacional por La Libertad Avanza Patricia Bullrich compartió en la red social X imágenes del encuentro que mantuvo con el presidente Javier Milei este lunes.

En las jornadas previas al tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, la ex ministra de Seguridad publicó un mensaje en el que se lee: “Trabajando junto al presidente Javier Milei para cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia”.

En un segundo párrafo, Bullrich tuiteó: “Este Congreso, el más reformista que haya tenido la Argentina, se prepara para un año de cambios profundos”.









Con los tiempos acelerados, Diputados tratará este miércoles en las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda la Ley de Modernización Laboral aprobada el último 12 de febrero en el Senado. De obtener dictamen favorable, el proyecto será tratado en el recinto al día siguiente.

Minutos antes del mediodía de este lunes, la CGT anunció un paro general y movilización para “el día en que se trate la reforma laboral en Diputados”. La medida de fuerza podría concretarse este jueves o el miércoles 25 de febrero.