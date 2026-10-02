Septiembre registró un boom en la venta de autos usados y fue el segundo mejor en 31 años La Cámara del Comercio Automotor informó que se comercializaron más de 170 mil unidades, lo que representa un crecimiento del 10 por ciento respecto a agosto. Desde el sector piden que las multas de tránsito se carguen al DNI del conductor y no al vehículo para agilizar las transferencias.

El mercado automotor argentino experimentó un fuerte repunte durante el último mes. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en septiembre se vendieron 170.768 vehículos usados, lo que representa un firme crecimiento del 10 por ciento en comparación con agosto, cuando se habían comercializado 155.246 unidades. Si bien hubo una leve baja interanual del 0,35 por ciento respecto a septiembre del año pasado, el volumen de operaciones alcanzó para convertirlo en el segundo mejor noveno mes desde que se tiene registro (1995).

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, se vendieron un total de 1.374.454 vehículos en todo el país, lo que marca una caída del 4,33 por ciento en comparación con igual período del año anterior. En Tucumán, las operaciones de septiembre mostraron un alza del 2,55 por ciento respecto a agosto, aunque en el balance anual la provincia mantiene una baja acumulada del 7,56 por ciento.

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, explicó los motivos detrás de este repunte en el sector: “Este crecimiento se explica en parte por un aumento en el otorgamiento de préstamos para la adquisición de autos, una baja en las tasas para financiar los mismos y un acomodamiento en los precios hacia abajo de los vehículos”.

Reclamo por el sistema de multas

Más allá de los números positivos, desde la entidad advirtieron sobre un problema recurrente que frena y complica las operaciones: el sistema de información de multas de tránsito. Lamas señaló los graves inconvenientes que encuentran los usuarios al momento de vender un vehículo debido a lo “inexacto del sistema” y la falta de seguridad jurídica.

MIRA TAMBIÉN Argentina tendrá cinco días sin bancos en Noviembre

“Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo: las faltas de tránsito deben ser cargadas en el DNI de los titulares y no sobre los vehículos. Esto evitaría múltiples inconvenientes a la hora de tener que realizar transferencias de dominio, bajas y altas por cambios de radicación, y evitaría engorrosos reclamos entre particulares”, reclamó el directivo.

Los modelos más elegidos

En cuanto a las preferencias de los compradores a nivel nacional, el ranking de septiembre volvió a ser liderado por el Volkswagen Gol y Trend, con 9.291 unidades vendidas. El podio lo completaron dos pick-ups: la Toyota Hilux (6.443) y la Volkswagen Amarok (4.771). Más atrás se ubicaron la Ford Ranger (4.724), el Chevrolet Corsa y Classic (4.671), el Peugeot 208 (3.898), la Ford EcoSport (3.394), el Toyota Corolla (3.291), el Ford Ka (3.118) y el Fiat Palio (3.036).