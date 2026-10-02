Argentina tendrá cinco días sin bancos en Noviembre La visita del sumo pontífice tendrá impacto no solo en la agenda institucional y religiosa, sino también en el funcionamiento de distintos servicios y actividades. Entre las modificaciones previstas figuran cambios en la actividad bancaria y en el esquema de feriados que regirá durante noviembre en varias provincias y ciudades del país.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la suspensión de la actividad bancaria en todo el país para el martes 10 de noviembre, en el marco de los feriados vinculados a la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina.

La medida fue oficializada mediante la Comunicación “A” 8487 y alcanzará tanto a las entidades financieras como a las cámaras electrónicas de compensación. La fecha coincide con una de las jornadas de la visita del pontífice, que incluirá actividades en distintos puntos del país, entre ellos la provincia de Córdoba.

Con esta decisión, los bancos permanecerán cerrados durante cinco días consecutivos. El esquema comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Bancario. Luego seguirá el fin de semana y se sumarán el lunes 9, declarado feriado nacional por la llegada del sumo pontífice, y el martes 10, jornada no laborable para el sistema financiero por disposición del BCRA.

El papa León XIV estará en noviembre en Argentina (EFE).

La agenda del Papa en Argentina

La visita de León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembe. El cronograma fue coordinado entre el Gobierno nacional, la Santa Sede y la Iglesia argentina e incluirá actividades pastorales, encuentros institucionales y eventos de carácter social.

Según la agenda oficial, el Papa arribará al país el domingo 8 de noviembre a través del Aeroparque Jorge Newbery. Durante esa jornada recorrerá el monumento al general José de San Martín y a los ejércitos de la Independencia, mantendrá una audiencia privada con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participará de un encuentro con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

Para el lunes 9, están previstas visitas al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa en el Monumento de los Españoles. Además, el pontífice encabezará reuniones con empresarios y trabajadores en la Universidad Católica Argentina, dialogará con referentes de distintas confesiones religiosas en el Palacio San Martín y compartirá las vísperas junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10, el pontífice arribará a las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella de Córdoba. Desde allí se trasladará hacia el predio de FAdeA, donde a las 10 presidirá la Santa Misa Central. Durante la jornada realizará además un recorrido en papamóvil para saludar a los fieles.

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La gira concluirá el miércoles 11 de noviembre, cuando León XIV visite el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebre una misa en la basílica de Luján. Tras esas actividades, partirá rumbo a Lima, siguiente escala de su recorrido por América Latina.