Las universidades públicas de Argentina rechazan el presupuesto 2026: “Es una consolidación del ajuste” El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades públicas de todo el país, emitió un comunicado esta mañana en el que expresó su "rechazo" al proyecto de presupuesto nacional 2026. El organismo acusa al gobierno de Javier Milei de profundizar el ajuste en el sector universitario y científico.

El punto central de la crítica del CIN es que la propuesta gubernamental de $4,8 billones para 2026 es, en la práctica, un congelamiento de fondos. Según el comunicado, esa cifra solo “anualiza lo percibido a diciembre de 2025”, sin tener en cuenta la inflación ni las “necesidades reales” del sistema educativo.

“Prácticamente, para el 2026 es el mismo presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro”, señalaron los rectores, en referencia a las dificultades financieras que han enfrentado durante el presente año. El CIN estima que el monto necesario para el funcionamiento normal del sistema universitario asciende a $7,3 billones, una diferencia de casi 50% con respecto a la cifra oficial.

El comunicado concluye con un llamado al Congreso de la Nación, donde el proyecto será debatido. Los rectores manifestaron su esperanza de que los legisladores “sostengan en la sesión de este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario” y aprueben un presupuesto “razonable” que evite una mayor “caída” en la educación superior y la ciencia.