Sube el precio de los combustibles en noviembre y diciembre El Gobierno aplicó una suba parcial del impuesto a los combustibles. Cómo impactará en los precios de la nafta.

El Gobierno aplicó una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil. El alza regirá desde este sábado 1° de noviembre y los impuestos por cada litro de nafta súper subirá $15,55 sobre los valores vigentes y en el gasoil $12,63.

El decreto publicado en Boletín Oficial indica que los ajustes de los gravámenes se aplicarán de manera parcial durante noviembre y en su totalidad en diciembre.

Los impuestos a los combustibles en diciembre

Desde el 1 de diciembre, la Secretaría de Energía aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer y segundo trimestres de 2025. Así lo indica el decreto 782, publicado este viernes en el Boletín Oficial. En varias oportunidades, desde mediados del 2024, el Ejecutivo desdobló los ajustes en los impuestos fijados a los combustibles virgen para atenuar el impacto en la inflación.