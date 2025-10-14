La inflación de septiembre fue de 2,1%, la más alta desde abril Según informó oficialmente el Indec, en los primeros 9 meses de 2025 el índice de precios suma un alza del 22% y un 31,8% interanual. La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 3,1%

Los precios al consumidor aumentaron 2,1% en septiembre de 2025 respecto de agosto y 31,8% interanual. Es el registro más alto desde abril pasado.

Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la inflación acumula un alza de 22% en los primeros nueve meses del año.

La cifra que dio a conocer esta tarde el organismo que conduce Marco Lavagna se registró en un mes de alta volatilidad cambiaria y reflejan una leve aceleración, tras el 1,9% medido en agosto.

Luego de la elección en la provincia de Buenos Aires, con la derrota por 13 puntos de La Libertad Avanza (LLA) contra Fuerza Patria, el dólar oficial tocó el techo de la banda cambiaria, por lo que se temía del traspaso a precios.

La división con mayor alza mensual en septiembre de 2025 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%); y la de menor, Restaurantes y hoteles (1,1%).

En septiembre de 2025, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país, excepto en la Patagonia donde lideró Transporte.