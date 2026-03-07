Telefe lidera el rating y supera al resto de la TV abierta El canal encadenó cuatro jornadas consecutivas como lo más visto de la televisión argentina, con promedios que superaron incluso la suma del resto de las señales de aire.

Telefe consolidó su liderazgo en la televisión abierta argentina al registrar cuatro días consecutivos con niveles de audiencia que superaron incluso al promedio combinado del resto de los canales de aire. Las cifras corresponden a las mediciones de Kantar Ibope Media, que reflejan el fuerte dominio del canal en el inicio del mes.

Según los datos difundidos por el sitio especializado Television.com.ar, el lunes Telefe promedió 7,8 puntos de rating, muy por encima de sus competidores. En esa jornada, eltrece registró 2,9 puntos, América 2,3 y elnueve 1,5, mientras que el resto de las señales se ubicaron todavía más atrás.

La tendencia se mantuvo durante las jornadas siguientes. El martes el canal alcanzó un promedio de 8,1 puntos, el miércoles marcó 7,7 y el jueves cerró la racha con 7,6 puntos, números que consolidan su posición dominante dentro de la televisión abierta.

El liderazgo de Telefe también se sostiene en el horario central, el prime time, donde la señal continúa ubicándose entre las más vistas del país. En esa franja concentra buena parte del encendido diario y mantiene una ventaja significativa sobre sus competidores directos.

El desempeño responde en gran medida al buen rendimiento de su programación de entretenimiento y realities, que se mantienen entre los contenidos más elegidos por el público y sostienen el liderazgo del canal en el ranking de audiencia de la televisión argentina.