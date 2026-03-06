Milei apuntó contra la oposición y lanzó una advertencia: “No me van a llevar puesto como a Macri” También habló de su relación con Victoria Villarruel, volvió a criticar a empresarios y dejó abierta la puerta a buscar la reelección.

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra la oposición y lanzó una frase contundente al referirse a los conflictos políticos que atraviesa su gestión. “No me van a llevar puesto como a Mauricio Macri”, aseguró durante una entrevista que se emitirá completa el próximo domingo.

La declaración se conoció luego de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, una jornada marcada por fuertes cruces entre el mandatario y legisladores opositores mientras brindaba su discurso ante la Asamblea Legislativa.

En ese contexto, Milei protagonizó varios intercambios desde el estrado y en uno de los pasajes más duros apuntó contra el kirchnerismo y contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Vamos, sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa!”, lanzó.

En la entrevista con el periodista Luis Majul, el mandatario también fue consultado por las tensiones internas dentro del Gobierno, en particular por los cruces recientes con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En los últimos días, Villarruel había respondido públicamente a versiones sobre una eventual salida del cargo con un mensaje en redes sociales. “Eso quieren, mi renuncia. Pero no se les va a dar. Hasta el 10 de diciembre de 2027 ocupo con honestidad mi cargo”, había escrito.

Ante ese escenario, Milei negó que exista una ruptura dentro del oficialismo. “Es mentira, no quiero la renuncia de Villarruel”, afirmó.

El jefe de Estado también volvió a cuestionar a un sector del empresariado. En ese sentido, criticó con dureza a Javier Madanes Quintanilla, dueño de la empresa de neumáticos Fate y principal accionista de Aluar. “Es un empresario prebendario y extorsionador”, sostuvo.

Finalmente, el presidente dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección, aunque aseguró que no piensa extender su carrera política más allá de un determinado plazo. “Después del año 2031 no me ven más el pelo”, dijo.