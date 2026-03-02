Tensión y planos cerrados: la cadena nacional evitó mostrar el saludo entre Milei y Villarruel y “cortó” a la Vicepresidenta La frialdad en la relación del binomio presidencial se trasladó a la puesta en escena. La transmisión oficial ocultó el encuentro entre ambos y, durante el discurso, la titular del Senado quedó fuera de cuadro por el encuadre de las cámaras.

La interna política que atraviesa al Gobierno tuvo este domingo su correlato visual en el Congreso de la Nación. Durante la apertura del 144° período de sesiones ordinarias, la cadena nacional diseñada por el equipo de comunicación de la Casa Rosada evitó mostrar el saludo entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, exponiendo una vez más la fría relación que mantienen.

La transmisión oficial, que suele cuidar cada detalle de la imagen presidencial, realizó una maniobra de edición notable: jamás ponchó el momento en que el titular del Ejecutivo y la presidenta del Senado se encontraron cara a cara.

La Vicepresidenta “sin cabeza”

El gesto técnico más evidente ocurrió durante la alocución. La distribución de las cámaras dentro del recinto se configuró de tal manera que el plano principal de Milei —el que salió al aire durante toda la hora de discurso— mostraba a su izquierda al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pero “cortaba” la cabeza de Villarruel a su derecha.

De la Vicepresidenta solo se vio una parte del torso y sus manos sobre el escritorio, sin que su rostro apareciera en pantalla para captar sus reacciones, un recurso habitual en este tipo de ceremonias institucionales.

Entrada por el lateral y frialdad

El único momento en que Villarruel apareció en la transmisión fue durante el ingreso de Milei al Palacio Legislativo. Ella lo acompañó en la caminata protocolar por el Salón de los Pasos Perdidos, donde se observó un contraste marcado: mientras el Jefe de Estado saludó cálidamente con abrazos y apretones de manos a la comisión de legisladores que le dio la bienvenida, la interacción con su compañera de fórmula fue distante y mínima ante las cámaras.

Para coronar una jornada atípica en términos de protocolo, Milei rompió con la tradición: ingresó al recinto por una puerta lateral y no por la entrada central, el acceso histórico por donde suelen entrar los mandatarios escoltados por los vicepresidentes para recibir la ovación de las bancas.