Milei inauguró las sesiones con un discurso incendiario: “Tenemos un adversario que va a romper todas las reglas con tal de frenarnos” El Presidente abrió el 144° período legislativo con ataques frontales al kirchnerismo, a quienes tildó de "asesinos y chorros" por el caso Nisman, y prometió profundizar el modelo. Anunció reformas en los códigos Civil y Comercial y disparó contra la "industria subsidiada".

En una noche de alta tensión política y verborragia, el presidente Javier Milei dejó inaugurado este domingo el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso. Lejos de buscar consensos, el mandatario utilizó el estrado para marcar una línea divisoria definitiva con la oposición, celebrar la “muerte de la malaria” tras las elecciones de 2025 y anunciar una nueva batería de reformas estructurales.

“Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina por voluntad de los argentinos que lo expresaron en las urnas”, afirmó Milei al inicio, respaldado por la victoria legislativa del 26 de octubre pasado. Sin embargo, advirtió: “Tenemos un adversario que va a romper todas las reglas con tal de frenarnos”.

Furia contra el kirchnerismo: Nisman, Irán y corrupción

Los pasajes más violentos del discurso estuvieron dirigidos al peronismo y, específicamente, a la figura de Cristina Kirchner. Sin filtros, Milei aseguró que la exmandataria “va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum de Irán y la causa Vialidad”. “Es una chorra y fueron los más chorros de la historia”, sentenció.

La temperatura del recinto llegó al límite cuando el Presidente abordó el memorándum con Irán. A los gritos, increpó a la bancada kirchnerista: “¡Manga de asesinos y chorros! ¡Vengan a explicarme qué pasó con Nisman!”.

En otro tramo, se dirigió a la oposición con sorna: “Kukas, me encanta domarlos y hacerlos llorar”. Y agregó: “Soy presidente de ustedes aunque no les guste”.

Cruces con la Izquierda y el apodo viral

El Frente de Izquierda tampoco se salvó de la artillería libertaria. Milei minimizó la representatividad de Nicolás del Caño, espetándole: “Si vos fueras la representación de los trabajadores, tendríamos un problema muy grande, porque ustedes no son más que el 5 por ciento”. Además, en un momento que rápidamente se viralizó, se refirió a la diputada Romina Del Plá como “chilindrina troska”.

Reformas de fondo y mensaje a los empresarios

En el plano de la gestión, Milei anunció que impulsará reformas integrales del Código Civil y el Código Comercial, así como una reforma tributaria para “construir un marco legal robusto”. El objetivo, señaló, es “necesitar menos impuestos y profundizar la apertura económica”.

Sorpresivamente, el Presidente también cargó contra el sector privado prebendario. Criticó a la “industria nacional subsidiada” y a los empresarios que son “cómplices del saqueo”. “El hecho de que sea legal no lo hace lícito. ¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder?”, cuestionó.

Defensa de Caputo y el “Nuevo Orden”

Milei no escatimó elogios para su ministro de Economía, Luis Caputo, a quien volvió a definir como el “mejor del mundo” por haber estabilizado la economía y reducido el déficit. “Hace dos años estábamos atrapados sin salida, hoy sabemos que hay un camino”, aseguró.

Finalmente, advirtió sobre la configuración de un “nuevo orden mundial” y llamó a adecuar el Código Aduanero para sentarse en la mesa del comercio internacional.

La ceremonia, iniciada por la vicepresidenta Victoria Villarruel pasadas las 20 horas, culminó con un Milei enardecido, convencido de tener “el Congreso más reformista de la historia” para blindar su gestión ante cualquier intento de desestabilización.