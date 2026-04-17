Trabajadores del SMN anunciaron un apagón de servicios que afectará decenas de vuelos en todo el país La medida se definió tras los 140 despidos en áreas sensibles del Servicio Meteorológico Nacional y por las consecuencias operativas que genera

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sumó un nuevo capítulo en su conflicto por los 140 despidos anunciados y el cierre de 40 estaciones de clima en los últimos días. Luego de saberse que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro la próxima semana, ahora se conoció una nueva medida de fuerza en línea con el reclamo: un apagón informativo.

En ese marco, la protesta busca visibilizar no solo la pérdida de puestos laborales, sino también las consecuencias operativas que podría generar la disminución de personal en áreas sensibles del organismo.

El conflicto se agrava ante la confirmación de que los despidos alcanzarían a trabajadores contratados bajo los artículos 9 y 1109, lo que sostiene ATE, precariza la situación laboral y pone en peligro tareas clave del sector.

El sindicato advirtió que la reducción del SMN podría tener un “impacto severo en la seguridad y la frecuencia de las operaciones aéreas”, ya que la información brindada por estos técnicos es insustituible en las operaciones de control y prevención de incidentes aeronáuticos.

Así, la medida del apagó se traduce en que no habrá ningún tipo de información oficial del SMN durante siete horas, entre las 5 y las 12. Es decir, afectará la publicación de datos sobre el clima y pronósticos en todos los canales habituales del organismo, incluidas las redes y las plataformas digitales.

ATE anunció paro y no habrá vuelos en reclamo por el despido de 140 trabajadores

El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se profundizó en las últimas horas luego de que se confirmaran despidos en el organismo y de que ATE anunciara un paro nacional del sector para el viernes 24 de abril. La situación venía siendo denunciada por los trabajadores desde hacía semanas, con protestas y movilizaciones frente a la sede central ubicada en el barrio porteño de Palermo.

De acuerdo con la información que comenzó a circular entre los empleados, al menos 140 trabajadores fueron notificados de su desvinculación durante la jornada del miércoles, aunque desde el sector sostienen que el recorte podría ser todavía mayor. La preocupación creció por el carácter estratégico del organismo, encargado de la producción de información clave para pronósticos y alertas meteorológicas.