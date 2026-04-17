Los salarios volvieron a perder contra la inflación: subieron 2,4% en febrero Es el cuarto mes consecutivo que quedan por debajo del IPC; desglosado, el sector informal terminó 1,7 puntos porcentuales por encima de la inflación

El índice de los salarios creció un 2,4% en febrero, aunque se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo período, que fue del 2,9%. En consecuencia, se repitió la misma dinámica que en enero, cuando aumentaron 2,5% y la inflación de ese mes avanzó al 2,9%.

El único sector que le ganó a la inflación fue el privado no registrado, que se incrementó un 4,6% mensual.

El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojó una variación del 35,8% interanual, mientras que acumuló una suba del 5% en el primer bimestre del año.

De esta manera, el total de los salarios sigue sin poder ganarle a la inflación y acumula cuatro meses consecutivos con pérdida de poder adquisitivo.

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La última vez que terminó por encima fue en octubre del 2025, cuando la inflación fu del 2,3% y el índice de salarios creció 2,5%.

Desglosado por sectores, únicamente el informal tuvo mejor rendimiento contra la inflación. Al aumentar 4,6%, quedó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) por encima del IPC de febrero.

El sector registrado (que incluye públicos y privados) sigue sin remontar y anotó su sexto mes consecutivo con una caída real: en febrero escaló 1,8%.

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El privado registrado subió 1,6% (1,3 p.p. por debajo de la inflación) y el público lo hizo en 2,3% (0,6 p.p. por debajo de la inflación).

En cuanto a las variaciones año versus año, el sector privado registrado escaló 27,6%; el público registrado, 27,4%; y el privado no registrado, 75,1%.