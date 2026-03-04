Tras 448 días preso en Venezuela, el gendarme Nahuel Gallo romperá el silencio en conferencia de prensa Luego de su sorpresiva liberación y su emotivo regreso al país, el efectivo de Gendarmería Nacional hablará por primera vez sobre su prolongado cautiverio. La cita será esta tarde en el Edificio Centinela, acompañado por altas autoridades nacionales.

Tras el hermetismo inicial que rodeó su llegada a la Argentina durante la madrugada del lunes, el gendarme Nahuel Gallo brindará este miércoles su primera conferencia de prensa. Allí, se espera que brinde detalles sobre los más de 14 meses que pasó detenido de manera arbitraria en la prisión de máxima seguridad El Rodeo 1, bajo el régimen chavista.

La convocatoria oficial está prevista para las 14:00 horas en el Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional.

Respaldo institucional

Para su primera aparición pública ante los micrófonos, Gallo no estará solo. Contará con un fuerte acompañamiento político y de las fuerzas de seguridad. Estarán presentes:

Alejandra Monteoliva , ministra de Seguridad de la Nación.

, ministra de Seguridad de la Nación. Patricia Bullrich , senadora nacional y exministra del área, quien siguió de cerca el caso.

, senadora nacional y exministra del área, quien siguió de cerca el caso. Claudio Brilloni, comandante general y jefe de la Gendarmería Nacional.

Estudios médicos y el pedido de su familia

Desde que aterrizó en Ezeiza en el vuelo gestionado por la AFA, Gallo fue trasladado directamente al complejo de la Gendarmería. Allí se mantuvo resguardado del asedio mediático para someterse a una serie de estudios médicos exhaustivos, con el objetivo de corroborar su estado de salud general tras las duras condiciones de encierro y la huelga de hambre que había iniciado semanas atrás.

La única imagen que trascendió hasta el momento fue la de su llegada al aeropuerto, donde se lo vio con su hijo Víctor, de 3 años, en brazos, rodeado por su esposa María Alexandra y su madre, Griselda Heredia.

Horas después del reencuentro, su pareja había utilizado las redes sociales para pedir prudencia y tiempo antes de esta exposición pública: “Necesita sanar su cuerpo, su corazón y su mente”, escribió, solicitando espacio para que la familia pudiera recomponerse antes de que el gendarme relatara la odisea vivida en Venezuela.