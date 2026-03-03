El Renaper actualizó los aranceles para gestionar documentos de identidad y pasaportes El nuevo tarifario fue informado este martes por el Ministerio del Interior y comenzará a regir el jueves.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) actualizó los aranceles que cobra por la gestión y la elaboración de documentos de identidad y pasaportes.

El nuevo tarifario, informado este martes por el Ministerio del Interior, comenzará a regir a partir del próximo 6 de marzo.

El nuevo esquema de valores alcanza, además de a la getsión del Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes, otros servicios como el de validación digital.

Para personas argentinas, el primer DNI para recién nacidos seguirá siendo sin cargo hasta los seis meses. En tanto, el primer ejemplar de DNI por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad, así como las actualizaciones a los cinco, ocho y catorce años, tendrán un costo de $10.000 por trámite.

MIRA TAMBIÉN Tras 448 días preso en Venezuela, el gendarme Nahuel Gallo romperá el silencio en conferencia de prensa

Los nuevos ejemplares —ya sea por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción— también costarán $10.000. El trámite exprés costará un adicional de $16.000 (total $26.000), la modalidad 24 horas suma $31.000 (total $41.000) y el trámite al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, tiene un adicional de $47.000 (total $57.000).

Para extranjeros la primera identificación y las actualizaciones principales tendrán un valor de $20.000. Los trámites de actualización, rectificación o cambio de domicilio para extranjeros también tendrán un costo de $20.000 por cada gestión.

El esquema tarifario incorpora valores para servicios digitales vinculados a la validación de identidad y verificación de datos. Por ejemplo, la verificación de vigencia de DNI, validación de datos, o avisos de fallecimiento tiene un costo escalonado: $60 por transacción hasta 40.000 operaciones mensuales, $35 por transacción para volúmenes entre 40.000 y 2 millones, y $20 para consumos superiores a 2 millones de transacciones. La prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte tienen una tarifa de $70 cada una. Para los establecimientos de la Administración Pública Nacional, estos servicios se ofrecen a tarifas reducidas, desde $2 hasta $7 por transacción, dependiendo del tipo de servicio y el volumen mensual.

En cuanto al pasaporte con entrega regular el costo asciende a $100.000. Para quienes requieren el documento con mayor urgencia, el trámite exprés implica un arancel extra de $100.000, sumando un total de $200.000; mientras que la tramitación de resolución inmediata implica un arancel adicional de $230.000, lo que lleva el costo total a $330.000.

El pasaporte excepcional para extranjeros, el documento de viaje para personas apátridas y el documento de viaje para personas refugiadas presentan el mismo valor de $100.000 cada uno. Esta actualización de tarifas se encuentra vigente para todos los casos mencionados y responde a disposiciones emitidas por las autoridades migratorias nacionales.

En cuanto a la reposición de pasaportes o documentos de viaje solicitados por errores formales de emisión, se estableció que no habrá costo siempre y cuando la solicitud se realice dentro de los noventa días corridos a partir de la fecha de entrega del documento original. Esta excepción solo aplica a fallos formales detectados en el proceso de emisión y no a otros motivos de reemplazo.