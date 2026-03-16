Tras su regreso de España, Milei visita Córdoba y blinda a Manuel Adorni en medio de la polémica El Presidente retoma este lunes su agenda local en la Bolsa de Comercio provincial. Lo hará acompañado por el jefe de Gabinete, quien quedó en el ojo de la tormenta por sus recientes viajes y denunció "fuego amigo" tras la filtración de un video.

Luego de una intensa gira internacional que incluyó paradas en Estados Unidos, Chile y España, el presidente Javier Milei aterrizó este domingo en Buenos Aires y retoma de inmediato su agenda de cabotaje. Este lunes, el mandatario se trasladará a la provincia de Córdoba para participar de un evento clave en la Bolsa de Comercio, pero el foco político estará puesto en su acompañante: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La presencia de Adorni junto al Presidente en esta reaparición pública local funciona como un fuerte gesto de respaldo político, en un momento donde el funcionario atraviesa su semana más crítica desde que asumió el cargo, acorralado por las críticas hacia sus recientes movimientos personales y oficiales.

La agenda económica en la provincia mediterránea

El jefe de Estado será la figura central de la jornada en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Durante la actividad, Milei compartirá panel y exposiciones con:

Manuel Tagle: Presidente de la institución anfitriona. MIRA TAMBIÉN La jubilación mínima ascenderá a $380.286 en abril

Guido Sandleris: Titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

Cabe recordar que la última visita del Presidente a la provincia se había dado en un tono estrictamente político durante el denominado “Tour de la Gratitud”, donde junto a su hermana Karina Milei buscaron agradecer el apoyo recibido en las elecciones legislativas de 2025 y consolidar la estructura de La Libertad Avanza en el interior.

“Un error, no un delito” y la sospecha de fuego amigo

Mientras el Presidente busca centrar el mensaje en el rumbo económico, los reflectores apuntan a la situación de su jefe de Gabinete. Adorni se encuentra en el centro de la polémica por dos episodios recientes: la inclusión de su esposa en la comitiva oficial que viajó a Nueva York y la posterior filtración de un video donde se lo ve abordando un vuelo privado hacia Punta del Este.

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Este domingo, en declaraciones televisivas, el funcionario ensayó una defensa pública y dejó en claro sus sospechas sobre una interna dentro del propio Gobierno:

Sobre el viaje a Nueva York: Adorni reconoció la falla, pero minimizó el impacto legal. Aseguró que el viaje de su mujer en la comitiva presidencial “no fue un delito, pero sí un error” .

Adorni reconoció la falla, pero minimizó el impacto legal. Aseguró que el viaje de su mujer en la comitiva presidencial . El video filtrado: Respecto a las imágenes de su vuelo a Uruguay, deslizó que la filtración fue producto de “fuego amigo”. “El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, denunció, apuntando a los controles internos y a los sectores que buscan desgastar su figura.