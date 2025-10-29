Trenes Argentinos extendió la suspensión del servicio entre Retiro y Tucumán Al habilitarse la venta de pasajes para los servicios de larga distancia correspondientes a noviembre, una mala noticia llegó para los tucumanos: Trenes Argentinos confirmó que continuará suspendido el servicio entre Retiro y Tucumán.

Los viajes permanecen cancelados desde septiembre, a pedido de la concesionaria carguera Nuevo Central Argentino (NCA), debido a tareas de mantenimiento en las vías.

Desde la empresa informaron que la suspensión se mantiene por obras de renovación ferroviaria, revisiones técnicas y falta de locomotoras en condiciones operativas.

El tren es una alternativa económica muy elegida por familias que planifican sus vacaciones, especialmente durante diciembre y enero. Sin embargo, por el momento, el servicio seguirá interrumpido hasta nuevo aviso.