Último día con bancos antes de un parate de seis días en todo el país Luego de este miércoles, no habrá actividad por Semana Santa y por el doble feriado de la semana que viene.

Este miércoles habrá actividad bancaria normal en todo el país pero será el último día antes de un parate de seis días por los feriados que se vienen, con el fin de semana en el medio.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que todas las entidades permanecerán cerradas durante seis días consecutivos por la Semana Santa, el feriado puente del lunes 1º de abril y el martes, Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Aunque el jueves 28 no es considerado un feriado nacional oficial, para el sector es un día no laborable y no habrá actividad en ninguna localidad, lo que podría generar inconvenientes para quienes necesiten realizar operaciones presenciales.

De modo que los bancos no operarán durante los días jueves 28, viernes 29 de marzo, lunes 1 y martes 2 de abril. Y por supuesto, tampoco sábado ni domingo, lo que lleva el cierre a seis días corridos.

También estarán suspendidas la toma de rescates y suscripciones de todos los Fondos Comunes de Inversión durante esas fechas, y no habrá operaciones de mercado debido a la falta de clearing bancario.

El último día hábil para los bancos de marzo será el miércoles 27, y las actividades bancarias se retomarán el miércoles 3 de abril en horarios habituales.

Durante este período, los servicios de cajeros automáticos, homebanking y sistemas de pagos digitales seguirán operativos. Las tarjetas de débito y crédito funcionarán con normalidad, permitiendo realizar pagos y transferencias.

Próximos feriados bancarios

1º de mayo: Día del Trabajador

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

20 de junio: Paso a la inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

21 de junio: Feriado con fines turísticos

9 de julio: Día de la Independencia

11 de octubre: Feriado con fines turísticos

6 de noviembre: Día del Bancario

18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

25 de diciembre: Navidad