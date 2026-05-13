Un hombre cayó desde el balcón de un cuarto piso y sobrevivió al impactar sobre el capot de un patrullero El dramático hecho ocurrió en la intersección de las calles Dorrego y Tucumán. Se investiga si el hombre estaba bajo los efectos de estupefacientes y discutió con su pareja. La caída fue amortiguada por un móvil policial estacionado que había acudido al lugar por una denuncia vecinal

La ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, fue escenario de un incidente de alto impacto cuando un hombre cayó desde el cuarto piso de un edificio ubicado en la intersección de Dorrego y Tucumán.

La brutal caída fue amortiguada por el capot de un patrullero de la Policía de Santa Fe, que estaba allí circunstancialmente, lo que le salvó la vida y transformó la escena en el centro de la atención de decenas de vecinos y transeúntes, quienes pudieron registrar el brutal desenlace con sus teléfonos celulares. “Si no hubiera estado el auto, no estaría vivo”, dijo una de las vecinas a Telefé Rosario.

Las personas que transitaban la zona, inicialmente creyeron presenciar un intento de robo, hasta que confirmaron que se trataba de un vecino del departamento 4C. El episodio ocurrió alrededor de las 14:30 y provocó conmoción por la intensidad de la disputa, que motivó el llamado al 911 y la intervención policial.

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El hombre se sostuvo de la baranda del balcón hasta que el peso de su cuerpo venció la fuerza de sus brazos y cayó al vacío (Captura de video) El hombre se sostuvo de la baranda del balcón hasta que el peso de su cuerpo venció la fuerza de sus brazos y cayó al vacío (Captura de video)

Fuentes de la Policía de Santa Fe, le confirmaron a Infobae que “el caso por el momento se investiga como caída de altura“. Y agregaron: ”La persona herida, según los testimonios que se pudieron recabar incluido el de la pareja, presenta graves problemática de consumo de estupefacientes y esa causa es la que puede estar vinculada a la acción que realizó“.

Y con respecto a si existió una discusión de pareja que trajo aparejada situaciones de violencia de género, las autoridades expresaron que “hasta el momento no hay indicios de una discusión previa, si testimonios coincidentes en que esta persona se encontraba alterada“, informaron.

La Fiscalía que investiga al caso está encabezada por la doctora Mariana Prunotto, perteneciente a la Unidad de Siniestros Viales y Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario.