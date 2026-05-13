Dalma y Gianinna Maradona iniciaron una demanda millonaria contra la exjueza Julieta Makintach Las hijas de Diego Armando Maradona avanzaron con una acción civil por daños y perjuicios contra Makintach tras una audiencia fallida. Mientras tanto, la magistrada destituida mantiene otra disputa judicial para intentar seguir cobrando su salario y evitar devolver 4,5 millones de pesos. Los detalles

La situación judicial de Julieta Makintach suma un nuevo capítulo. Mientras enfrenta una disputa con la Corte Suprema para continuar cobrando su salario como magistrada, también avanza una demanda civil iniciada por Dalma y Gianinna Maradona, quienes reclaman una millonaria indemnización por daños y perjuicios.

Las hijas de Diego Armando Maradona habían participado el año pasado de una audiencia con Makintach, aunque el encuentro no llegó a un acuerdo. Tras esa instancia fallida, resolvieron avanzar con una acción judicial en el fuero civil.

Los abogados Diego García Fernández Sáenz y Adolfo Martín Leguizamón Peña se presentaron ante el juzgado civil número 34 para aportar la declaratoria de herederos que acredita el vínculo de Dalma y Gianinna con Maradona y, además, corregir un error detectado en el escrito original.

En la presentación inicial se había consignado un reclamo de “300 millones de pesos para cada una de las accionantes”. Sin embargo, según indicaron luego los letrados, la intención era reclamar un total de 300 millones, es decir, 150 millones para cada hija del exfutbolista.

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De todos modos, otro descuido procesal terminó devolviendo la demanda a la cifra inicial de 600 millones de pesos. El secretario del juzgado, Santiago Villagrán, rechazó la presentación debido a irregularidades en las firmas digitales. Según se indicó, el documento contenía firmas “copiadas y pegadas”, por lo que el juzgado resolvió no tener por válida la presentación. El error deberá ser corregido para que la demanda continúe su curso.

En paralelo, Makintach mantiene una pulseada judicial con la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La exjueza reclama seguir percibiendo su sueldo pese a haber sido destituida y, además, rechaza devolver 4,5 millones de pesos que, según el máximo tribunal provincial, habría cobrado de manera indebida.

Julieta Makintach fue destituida de su cargo de jueza por el escándalo que generó su participación en la grabación del documental “Justicia Divina” durante el fallido juicio por la muerte de Diego Maradona.

La magistrada presentó una medida cautelar el 29 de diciembre. Allí sostuvo que atraviesa una “situación de total indefensión”, ya que la destitución todavía no quedó firme y aseguró que sus ingresos son fundamentales tanto para el sostén familiar como para afrontar su defensa judicial.

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Para respaldar su pedido, Makintach acompañó declaraciones juradas en las que afirmó ser sostén económico de su esposo y de sus dos hijos menores. También adjuntó la notificación de baja de la prepaga de todo el grupo familiar.

En el escrito presentado ante el juzgado en lo contencioso administrativo N°4 de La Plata, la exjueza argumentó que la suspensión del salario le provoca un perjuicio “irreparable”, ya que afecta su estabilidad laboral, su situación patrimonial y su reputación.

Además, sostuvo que la cautelar debía resolverse de manera urgente porque cada día sin una definición “agrava el daño patrimonial” y vacía de contenido la tutela judicial efectiva. En ese contexto, remarcó que cuenta con 27 años de antigüedad y aportes en el Poder Judicial.

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