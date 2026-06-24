Un volcán de Neuquén entró en actividad y activaron un protocolo de vigilancia El foco está puesto en Auca Mahuida, una zona de alto valor ambiental y energético.

El Gobierno de Neuquén confirmó la detección de una señal térmica inusual en inmediaciones del volcán Auca Mahuida, una formación de origen volcánico ubicada a más de 40 kilómetros de Rincón de los Sauces.

La anomalía, identificada el domingo 21 de junio, no representa riesgo para la población ni para los yacimientos productivos cercanos, pero motivó un despliegue de estudios y medidas preventivas que reafirman la sensibilidad ambiental y geológica de la zona.

Según fuentes provinciales, se observó “actividad de escasas proporciones”, con una irradiación de calor de dos metros de ancho por cuatro de largo en un único punto. El fenómeno permanece estable y no mostró variaciones desde su descubrimiento.

La noticia puso en alerta a las autoridades, que dispusieron una serie de acciones inmediatas para garantizar la seguridad y avanzar en el conocimiento del fenómeno.

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Entre ellas, la telemetría constante sobre el punto de origen, el establecimiento de un perímetro de seguridad de 2 kilómetros con control de acceso, consultas técnicas a especialistas y el inicio de un monitoreo sísmico a cargo del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

“El retén preventivo será coordinado por Protección Civil de la provincia y Defensa Civil del municipio de Rincón de los Sauces, para evitar la circulación de particulares”, informaron voceros oficiales. La ubicación exacta del sitio no se difundirá para preservar el ambiente y facilitar el estudio técnico.