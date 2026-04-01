Una diputada libertaria dijo que se reunió con el embajador de Checoslovaquia, país que se disolvió en 1992 Se trata de Juliana Santillán, la legisladora que preside la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja; lo publicó en su cuenta de Instagram tras un cóctel de residencia de la Unión Europea.

La diputada de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, actual titular de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, participó el lunes de un cóctel junto a diplomáticos en la residencia de la Unión Europea. Sin embargo, al compartir imágenes del encuentro en sus redes sociales, cometió un error que no pasó desapercibido: afirmó haberse reunido con el embajador de Checoslovaquia, país que dejó de existir hace más de tres décadas.

A través de su cuenta de Instagram, la legisladora publicó una foto en la que aparece junto a varias personas, a quienes describió como “embajadores de Brasil, Croacia y Checoslovaquia”. No obstante, este último país se disolvió oficialmente el 31 de diciembre de 1992, dando origen a la República Checa y Eslovaquia a partir del 1 de enero de 1993, en el marco de un proceso iniciado tras la caída del comunismo en Europa del Este y la Unión Soviética.

Cabe recordar que Santillán asumió la presidencia de la comisión en febrero de este año, en la previa del debate por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Su designación fue impulsada por Nicolás Mayoraz, quien destacó su experiencia previa como vicepresidenta del cuerpo y su conocimiento sobre el funcionamiento y los desafíos del área.

No es la primera vez que la diputada queda en el centro de la polémica por un error en sus publicaciones. Meses atrás, había generado críticas al confundir la Navidad con la Pascua en un video difundido en sus redes, donde expresó: “Feliz Nochebuena de Resurrección y Feliz Navidad para todos”, mensaje que posteriormente eliminó.