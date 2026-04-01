Javier Milei sostiene a Manuel Adorni como jefe de Gabinete pese a los rumores de renuncia El encuentro duró algo más de dos horas. El mandatario se mostrará mañana con el vocero presidencial en un acto por el 2 de abril. En el entorno de los hermanos Milei garantizan la continuidad de ministro coordinador, aunque hay preocupación por el avance judicial.

Pese a cumplirse más de un mes desde que es protagonista de la agenda política por diferentes episodios adversos para el Gobierno, en la Casa Rosada cierran filas y aseguran que la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no está en duda.

Este posicionamiento viene impartido, principalmente, por la cúpula del Poder Ejecutivo, que no está dispuesta a ceder en su apoyo al ministro coordinador, a pesar de los diferentes frentes judiciales que se abrieron en las últimas semanas.

Como parte de esa gestualidad, el presidente Javier Milei convocó a Adorni a una reunión a las 10 de la mañana en la Quinta de Olivos, la cual duró algo más de dos horas. En el entorno del jefe de Gabinete y vocero presidencial habían afirmado en la previa que el encuentro iba a ser mano a mano y que iban a “hacer un repaso de la agenda”.

Una vez finalizado el encuentro, Presidencia publicó un comunicado desmitificando el runrún que se había generado al respecto de que iba a haber una renuncia presentada por Adorni. Se informó que se reunieron para seguir la agenda legislativa y que “delinearon la recta final de la segunda etapa de gobierno”.

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“Con el objetivo de optimizar la gestión, el Jefe de Gabinete iniciará una ronda de reuniones con los Ministros y sus equipos técnicos para analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras, proyectando además las metas operativas para el período 2026/2027″, anoticiaron, informando tres encuentros: en el Ministerio de Seguridad, de Salud y de Defensa a realizarse el 6, 7 y 8 de abril, respectivamente.

Hace dos semanas, Milei y Adorni mantuvieron una reunión de similares características, que también tuvo como objetivo mostrar el respaldo presidencial a la figura del ministro coordinador. Quien se encargó de publicar la selfie entre ambos fue el mismo Adorni. “El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin”, escribió en ese momento.

Desde entonces, la compleja situación mediática del jefe de la administración del Estado ha persistido, pero con la gravedad de que el escenario judicial se agudizó. Como última novedad, la escribana que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito por parte de Adorni fue citada como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario.

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Además, según fuentes judiciales con las que dialogó Infobae, podría trascender en las próximas horas detalles de otros supuestos viajes realizados por el funcionario nacional.

Por lo pronto, cerca de los hermanos Milei cierran filas y afirman que no cederán ante “presiones mediáticas y judiciales”. Ellos son los principales sostenes del ministro coordinador. De hecho, Javier Milei reposteó ayer un mensaje en X del filósofo Alejandro Rozitchner que culpaba a los medios de comunicación de los escándalos de las últimas semanas: “Creo que es evidente que la corrupción está en los medios y no en Adorni”.

De manera preventiva, el jefe de Gabinete decidió no hacer una conferencia de prensa con los periodistas acreditados en Casa Rosada durante este miércoles. La realización de ese acto había sido divulgada por parte del entorno del vocero presidencial hacia finales de la semana pasada, cuando los descubrimientos de las causas judiciales tenían un matiz menor. Como nunca se confirmó de manera oficial, en la Jefatura avisan que no hubo cancelación de la conferencia.

Integrantes del ala comunicacional del Gobierno consideraron que la ronda de preguntas hecha la semana pasada no tuvo un saldo positivo. En ese entonces, el funcionario se limitó a responder al respecto de la incorporación de su esposa, Bettina Angeletti, a la comitiva oficial en Estados Unidos, así como de la forma en la que se pudo haber costeado el viaje con su familia y su amigo, Marcelo Grandio, a Punta del Este.

Sobre este último episodio, Adorni dijo que lo había pagado de su bolsillo, aunque no dio mayores explicaciones y dijo que toda la documentación la presentará oportunamente en la Justicia. En los dos días siguientes, el juez Ariel Lijo recibió dos declaraciones por parte de los responsables de la empresa de vuelos privados en las que se aseguró que el pago había sido hecho por Grandio.

Durante la conferencia, Adorni buscó terminar con las especulaciones sobre dónde vive: reconoció que se encuentra en un departamento en el barrio de Caballito y que ya no estaba más en el domicilio de Parque Chacabuco que declaró al momento de asumir en la función pública. Sin dar más detalles sobre otras propiedades a su nombre o al de su mujer Bettina Angeletti, quien escrituró una casa a finales de 2024 como titular del 100 % en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, abrió nuevos interrogantes sobre cómo compró ese departamento.

En días posteriores surgió la información de que el bien inmueble fue adquirido a USD 230.000 cuando una propiedad de esas características en el barrio de Caballito tiene la posibilidad de superar los USD 400.000. La forma de fondeo para la compra se hizo a través de un préstamo hipotecario no bancario, sin vender ninguna de sus propiedades, de USD 200.000 realizado por las anteriores dueñas que aparecen en la inscripción en el registro de la Propiedad Inmueble. La familia Adorni colocó solo USD 30.000, algo más del 10 % del valor total de la transacción.

Hasta el momento no está prevista una aparición pública del jefe de Gabinete en los medios. En su agenda inmediata figura la asistencia al acto por la Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas a realizarse en la Plaza San Martín, ubicada en el barrio de Retiro de la Ciudad de Buenos Aires. Allí volverá a estar el Presidente junto a su hermana.

Las sensaciones puertas adentro del Gobierno

La postura que se impuso en el entorno presidencial es la de no dar mayores detalles hasta la convocatoria de la Justicia. Fuentes de Comodoro Py consideran que tienen material suficiente para llamar a indagatoria al funcionario nacional, pero que esto no se producirá hasta que declare su escribana. Así las cosas, el escenario judicial-mediático prevé continuar varias semanas más, cumplimentando un mes de desgaste sobre la figura del ministro coordinador.

Quienes no pertenecen al círculo de Adorni pero integran el Gobierno opinan que las próximas dos semanas serán una frontera clave. “Semana Santa es clave para ver si el tema puede bajar. Pero notamos un encono importante de diferentes actores que, en conjunto, están conspirando contra la sostenibilidad de Manuel [Adorni]. Es la Justicia, son los periodistas, es la oposición y somos un poco nosotros mismos que tampoco nos hemos matado en apoyarlo”, afirman.

Hay quienes creen que ese período se extiende hasta el 29 de abril, cuando el jefe de Gabinete deba ir a la Cámara de Diputados a responder las 4800 preguntas que le hicieron los legisladores sobre las gestión nacional pero, sobre todas las cosas, sobre su situación particular.

Un sector del Gobierno afirma que remover a Adorni sin ningún tipo de acusación de la Justicia resultaría un mal precedente. “¿Quiénes somos si no bancamos a los nuestros? Fijate el caso ANDIS. Si no se fue nadie en ese momento, ahora tampoco. Karina sostiene a los suyos”, dice una persona que integra el entorno de la hermanísima.

El vocero presidencial también es visto como una persona que ya es conocido por todos los actores del Gobierno y que, en la actualidad, configura una suerte de equilibrio entre todas las huestes libertarias: si bien es del riñón de la secretaria general de la Presidencia, en el sector de Santiago Caputo consideran que pueden trabajar junto a él y que la llegada de otro integrante del karinismo podría desequilibrar la precaria estabilidad interna actual.

Quienes azuzan su partida son actores del oficialismo que tienen un particular interés por los puestos que dejaría vacante una eventual partida: tanto por su puesto de coordinador de ministros, así como por el camino llano que dejaría de cara a la disputa por la Jefatura de Gobierno porteño. Por lo pronto, no son más que escenarios que son lejanos para los Milei.

El éxito de las conferencias de Adorni hacia el comienzo de la gestión de Milei hizo que su proyección política creciera de manera exponencial en un momento corto de tiempo. Este fenómeno estuvo acompañado por la legitimidad social que el Gobierno tenía para realizar esos tipos de acciones comunicacionales, pero la frecuencia de las ruedas de prensa fue bajando en la medida que este recurso se fue agotando y el vocero fue ganando posiciones políticas. “Nuestro inconveniente es que no sabemos cuando vamos a poder retomar las conferencias. Nos la jugamos al poner como fusible al relator de nuestras políticas. Por ahora, ni los ministros pueden hablar en los medios“, afirma un integrante de la mesa política.

Fuente Infobae