Volvió a la Argentina la abogada acusada de racismo en Brasil Agostina Páez llegó esta tarde a Aeroparque acompañada de su abogada. La joven de 29 años tuvo que pagar una fianza de 97 mil reales, lo que equivale a 18 mil dólares aproximadamente.

Agostina Páez llegó a la Argentina tras haber pasado más de dos meses y medio con prisión domiciliaria usando una tobillera electrónica en Brasil. La abogada de Santiago del Estero fue acusada de injuria racial por haber hecho gestos racistas a un empleado de un bar de Río de Janeiro durante una discusión.

La joven regresó al país en un vuelo que aterrizó en Aeroparque alrededor de las 19.15. “Me siento aliviada. En estos dos meses estuve muy triste y no veía la hora de volver. Por fin se terminó esta pesadilla”, expresó la letrada en diálogo con TN.

Páez llegó a la Argentina acompañada de su abogada Carla Andrade Junqueira y manifestó sus primeras sensaciones. “Ya cuando estaba en el avión sentí la tranquilidad de estar en mi país, que es lo que más quería por mi seguridad”, indicó, luego de confirmar que mañana regresará a su provincia natal. “Estoy temblando, no puedo creer que estoy acá”, sumó.

Con respecto al tratamiento del caso en los medios brasileños, la joven aseguró que “no contaron su lado de la historia”. “Me sentí muy desamparada, la pasé muy mal y han sido meses muy duros para mí”, agregó.

MIRA TAMBIÉN Día del Veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas: con imágenes restauradas inéditas del conflicto

Si bien aún la Justicia no fijó una sentencia, la abogada de 29 años aseguró que realizará tareas comunitarias de manera voluntaria.

Agostina Páez expresó su emoción por llegar a la Argentina, luego de haber permanecido con prisión domiciliaria por más de dos meses y medio en Brasil. (Foto: TN)

En cuanto fue consultada sobre cómo continuará su vida a partir de ahora, Páez respondió que trabajará para visibilizar las consecuencias del racismo, aunque remarcó que lo que más desea es reencontrarse con sus seres queridos. “Llego a Santiago y lo primero que voy a hacer es ver a mi hermana, mi tía y a mis amigas”, cerró.

La abogada pudo volver después de que este lunes el juez aceptara el hábeas corpus que había presentado su defensa, representada por Sebastián Robles, y que finalmente le sacaran la tobillera electrónica con la que la monitoreaban.

MIRA TAMBIÉN Javier Milei reafirmó la soberanía argentina sobre Malvinas y anticipó un reconocimiento especial a los veteranos

Para poder salir de Brasil, la Justicia le impuso una serie de condiciones. En primer lugar, Agostina tuvo que pagar una fianza de 97 mil reales, lo que equivale a 18 mil dólares aproximadamente. Según la resolución, el monto representa el valor de 60 salarios mínimos.

En segundo lugar, la joven debió fijar un domicilio, que sería el de su casa en Santiago del Estero, y tendrá que mantenerse en contacto permanente con la justicia de Brasil. Se espera que en los próximos días se conozca la sentencia definitiva.