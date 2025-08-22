“Vos sí que sabías”: Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei por las coimas en ANDIS En medio del escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la ex presidenta cruzó fuerte al jefe de Estado con la propia “doctrina Vialidad”, el argumento judicial que, recordó, “inventaron” y usaron contra ella para detenerla. "Los audios de tu amigo (Diego) Spagnuolo prueban que te avisó y ¡no hiciste nada!", le espetó.

En medio del escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que salpican, entre otros, a la propia Karina Milei, secretaria de la Presidencia y hermana del primer mandatario Javier Milei, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cruzó fuerte al jefe de Estado con la propia “doctrina Vialidad”, el argumento judicial que, recordó, “inventaron” y usaron contra ella para detenerla.

“¿Te acordás de la «doctrina Vialidad»? Esa que inventaron para meterme presa y proscribirme, con el argumento de que: «Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional»”, disparó Cristina, desde su detención domiciliaria, en un extenso texto de X.

“Bueno… dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”, advirtió.

“Los audios de tu amigo (Diego) Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡No hiciste nada! O sea… ni siquiera te van a poder aplicar la «doctrina Vialidad» porque vos Milei, ¡sí que sabías!“, le espetó. “Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? «¿Que quién es ese Spagnuolo?» ¿Que no la conocés a tu hermana? Dale”, insistió.

Casi el mismo tiempo que Cristina posteaba su mensaje, la policía allanaba varios domicilios vinculados a Spagnuolo, quien tras la denuncia pública era también abogado personal de Milei.

Según el posteo de Cristina, una de las droguerías implicadas en el circuito de retornos es “La Suizo Argentino S.A.”, cuyo directivo Jonathan Kovalivker es personal del ex presidente Mauricio Macri.

“Todo tiene que ver con todo”, remarcó la ex presidenta, que también aludió a un presunto vínculo del dispositivo de corrupción con antiguos funcionarios del gobierno de Cambiemos, como Daniel Garbellini, mencionado en los audios como parte de la operatoria.

Finalmente, apuntó contra la Justicia: “Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido”.



El texto completo

Che Milei… ¿Te acordás de la “doctrina Vialidad”?… ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: “Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”.

Bueno… dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal.

Porque si yo como presidenta “debía saber” y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público…

Imaginate vos… después de que TODOS LOS ARGENTINOS HEMOS ESCUCHADO a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo (al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad), relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de “EL JEFE” y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra…

Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba?

¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que “quién es ese Spagnuolo”? ¿Que no la conocés a tu hermana? Daaale…

P/D 1: los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!

O sea… ni siquiera te van a poder aplicar la “doctrina Vialidad” porque vos Milei, ¡SÍ QUE SABÍAS!

P/D 2: Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería “La Suizo Argentino S.A” (la mayor proveedora de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad), mencionada en los audios por Spagnuolo como el dispositivo a través del cual se cobraban las coimas, es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel, igual que los fiscales y los jueces que me condenaron.

En dichos audios Spagnuolo también menciona que “le pusieron” como director a Daniel Garbellini “Un delincuente que estaba en la gestión de Macri”, según expresiones textuales. Como siempre digo… Todo tiene que ver con todo.

P/D 3: cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina.