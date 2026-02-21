Bullrich aseguró que la bomba en la Escuela de Gendarmería no estuvo ligada con las manifestaciones contra la reforma laboral La senadora y ex ministra de Seguridad de la Nación desligó el hecho ocurrido en el barrio porteño de San Nicolás de las protestas que se intensificaron en el marco del debate parlamentario en la Cámara de Diputados.

La senadora de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió a la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería registrada el viernes y afirmó que el hecho “no estuvo ligado a lo que sucedió en estos días”, haciendo alusión al paro general de la CGT que se llevó adelante durante el tratamiento de la reforma laboral.

“La información que tengo, y que hablé con la ministra de Seguridad (Alejandra Monteoliva), es que no es algo ligado a lo que sucedió en estos días. La ministra será quien dé la información, pero no parece ligado a lo que sucedió en estos días”, señaló la senadora en declaraciones a Radio Rivadavia.

A su vez, buscó llevar tranquilidad: “Uno puede quedarse más tranquilo que no han llegado a tanto”. A raíz de la explosión de uno de tres paquetes que llegaron meses atrás al edificio, tres personas resultaron heridas con quemaduras.

De esta manera, la senadora oficialista desligó el hecho ocurrido en el barrio porteño de San Nicolás con las protestas que se intensificaron durante el debate parlamentario en la Cámara de Diputados.

