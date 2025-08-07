YPF permitirá pagar nafta y gasoil en dólares desde su aplicación Los usuarios de la petrolera estatal podrán empezar a usar la aplicación, de manera progresiva, como medio de pago para distintos servicios vinculados a la movilidad. Los detalles

YPF comenzó a adaptar su aplicación para convertirla en una billetera digital que podrá utilizarse para pagar servicios relacionados con la movilidad. En los próximos meses, sumará la posibilidad de abonar cargas de combustible en dólares, con débito exacto en esa moneda, directamente desde la App YPF. Comenzará a aplicarse en las próximas semanas.

Esta medida se alinea con una política del Gobierno que busca fomentar el uso de dólares en operaciones cotidianas. Si bien los pagos con tarjeta de débito en dólares están habilitados desde marzo, el uso de esta moneda todavía se concentra principalmente en la compra de inmuebles y autos.

Ahora, la petrolera estatal ofrece una alternativa digital a los más de 4,5 millones de usuarios activos de su aplicación.

En paralelo, YPF planea extender el beneficio del descuento nocturno, uno de los más valorados por los usuarios. Desde su implementación, la compañía registró un aumento del 28% en el volumen de ventas de combustible entre la medianoche y las 6 de la mañana, en comparación con el promedio de los tres meses anteriores. Este crecimiento se observó sobre todo en estaciones ubicadas en zonas urbanas con alta circulación.

Actualmente, quienes cargan combustible en ese horario acceden a un descuento del 3%, que se duplica al 6% si utilizan la App YPF y el servicio de autoservicio. Este beneficio ya duplicó el uso de la aplicación en la madrugada: dos de cada diez litros vendidos entre las 00 y las 06 se abonan digitalmente.

Además, más de la mitad de quienes utilizan el beneficio nocturno no solían cargar en ese horario, lo que indica un cambio de hábito impulsado por los incentivos.

Desde agosto, YPF evalúa ampliar el descuento total al 6% en toda su red, y sumar un 3% adicional si el pago se realiza a través de la App YPF en estaciones con modalidad de autocarga.

YPF Digital (YDI), la unidad a cargo de los desarrollos tecnológicos de la compañía, avanza en la transformación de la App YPF en la primera billetera digital de una empresa energética en Argentina. El proyecto comenzó en abril, tras obtener la autorización del Banco Central para operar como Proveedor de Servicios de Pago (PSP).