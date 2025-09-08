La Licencia Nacional de Conducir ahora se tramita en los barrios de San Miguel de Tucumán La Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha un Centro Itinerante Emisor de Licencias de Conducir, que recorrerá semanalmente distintos barrios junto al programa Somos Más en Territorio (SMT). El objetivo es acercar el trámite del carnet de manejo a los vecinos de zonas periféricas.

El servicio se estrenó el viernes en la Plaza Nublada, en la intersección de Bulnes y Don Bosco, en Villa Luján, donde se instalaron varias reparticiones municipales para atender a las familias de la zona. En esta primera jornada, 24 personas pudieron iniciar o completar su trámite. El lunes 8 de septiembre, de 9.30 a 12.30, el tráiler volverá al mismo lugar para finalizar los casos pendientes.

“El tráiler salió por primera vez gracias a una iniciativa de la intendenta Rossana Chahla, que busca que en todas las plazas de San Miguel de Tucumán los ciudadanos tengan acceso a su licencia de conducir, ya sea por renovación o por trámite inicial”, explicó José María Mansilla, director general de Transporte Público, Seguridad Vial y Licencias de Conducir.

El funcionario detalló que el móvil cuenta con tecnología de última generación y personal médico para realizar los controles correspondientes. “El tráiler está equipado con todo el sistema SINALIC, conectado mediante una placa Starlink, lo que permite emitir licencias de manera rápida y segura”, señaló.

En cuanto a los requisitos, Mansilla indicó que los vecinos deben presentar fotocopia del DNI y de la licencia vencida, además de abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), que cuesta $6.800. Con esa documentación se inicia el trámite y, tras la revisión médica, se define la vigencia de la licencia.

Otra novedad es que los pagos pueden realizarse de forma online, lo que agiliza la gestión: “Esto nos permitirá otorgar la licencia digital de inmediato y entregar el plástico en 48 horas, a partir del próximo lunes”, adelantó Mansilla.

Mañana martes, el Centro Itinerante se trasladará al Barrio Oeste II, continuando así su recorrido por los distintos puntos de la capital.

👉 Todos los requisitos para obtener o renovar la Licencia Nacional de Conducir pueden consultarse en el portal oficial: smt.gob.ar/nota/licencia-de-conducir/8