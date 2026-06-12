Personal policial detuvo a “Ricky” Puenzo en Mar del Tuyú Es el principal imputado por el crimen de Alejandra Estefanía Benítez.

Ricardo “Ricky” Horacio Puenzo, el principal acusado del asesinato de la joven trans Alejandra Estefanía Benítez y del intento de homicidio de Diego Ramón Mercado, fue capturado en las últimas horas en la localidad de Mar del Tuyú.

Puenzo había escapado de la provincia cuando estaba previsto que iniciara el nuevo juicio en su contra por la muerte de la joven trans. Entre sus pertenencias fueron hallados documentos con falsas identidades, armas de fuego y plantas de marihuana.

Tras más de un año de una investigación compleja y sostenida, el Departamento de Investigaciones Criminales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal (MPF), en un trabajo conjunto y permanente con Gendarmería Nacional, logró detener a Puenzo, uno de los prófugos más buscados de Tucumán, sobre quien pesaban pedidos de captura nacional e internacional desde el año 2022.

Según lo que se informó, la localización del prófugo demandó innumerables tareas investigativas, análisis de información, seguimiento de múltiples hipótesis y verificación de datos obtenidos, tanto en el país como en el exterior.

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Durante meses, los investigadores debieron sortear maniobras de desinformación impulsadas por personas vinculadas a su entorno, las cuales buscaban desviar la búsqueda hacia distintas provincias e incluso hacia otros países.

Tras su detención, Puenzo quedó alojado en una dependencia de estricta seguridad, bajo permanentes medidas de custodia y control, donde permanecerá a disposición de las autoridades judiciales intervinientes hasta que se completen los trámites administrativos y judiciales correspondientes para su traslado y posterior extradición a Tucumán, jurisdicción que requiere su inmediata comparecencia ante la Justicia.

El crimen por el que se lo acusa

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“Ricky” Puenzo está acusado de asesinar a tiros a Benítez y de intentar matar a Mercado durante la madrugada del 5 de noviembre de 2020, en Ayacucho al 900 de la capital tucumana.

Según la teoría del caso, Benítez se encontraba junto a Mercado cuando el acusado se acercó en una motocicleta y mantuvo una charla con la joven trans. Luego se desató una discusión, tras lo cual Puenzo sacó una pistola calibre 9 milímetros y efectuó múltiples disparos: seis impactos en Benítez y cuatro en Mercado. Luego, el agresor escapó.

Fuente La Gaceta