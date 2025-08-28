Roberto Sánchez: “Las candidaturas testimoniales son un engaño a la sociedad” El candidato de la lista Unidos por Tucumán, Roberto Sánchez, presentó sus propuestas en el programa Vivo Noche por Canal 8 y reafirmó su compromiso con los jubilados y con un modelo de gestión diferente para la provincia.

“Votamos a favor de los jubilados, no cambiamos de color como lo hacen algunos”, sostuvo el dirigente, quien además respondió a las críticas de sectores de la UCR que no respaldan su candidatura: “En nuestro espacio conviven distintas fuerzas políticas, pero lo que nos une es la necesidad de dar respuestas a lo que les falta a los tucumanos”.

En relación a las candidaturas testimoniales, Sánchez fue categórico: “Son inconstitucionales. Es un engaño a la sociedad, algo incoherente que no se entiende”.

Consultado sobre el electorado indeciso, expresó que su espacio busca ser una alternativa frente a los discursos que generan falsas expectativas: “A nivel nacional vemos cómo la gente confía en promesas que luego la defraudan. Nosotros queremos defender a quienes se sienten engañados”.

El exintendente de Concepción también destacó la experiencia de gestión que llevó adelante en su ciudad: “En Concepción logramos obras y dimos respuestas a necesidades reales de la gente. Eso demuestra que hay otra manera de gobernar y que un Tucumán mejor es posible”.