AFA suspendió por seis meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino confirmó la sanción contra Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas realizado ante Rosario Central y ratificó la suspensión de seis meses para el presidente del club, Juan Sebastián Verón. La medida lo inhabilita para desempeñar “toda actividad relacionada con el fútbol”, según lo establecido por el artículo 12 del Código Disciplinario.

Además, los futbolistas implicados en el episodio recibieron dos fechas de suspensión. Las sanciones recaen sobre Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pérez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Eduwin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús.

Sin embargo, la AFA aclaró que estas inhabilitaciones se aplicarán recién en el próximo torneo oficial, por lo que el cruce ante Central Córdoba por los cuartos de final de los Playoffs no se verá afectado.

En paralelo, el Tribunal adoptó una medida complementaria sobre Santiago Núñez, quien no podrá portar la cinta de capitán durante tres meses debido a su rol de liderazgo dentro del plantel y a las atribuciones disciplinarias contempladas en el reglamento.

La resolución también impuso a Verón una multa de 4.000 dólares por “conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio”. A la vez, el Tribunal resolvió continuar las actuaciones para determinar si otros integrantes de la Comisión Directiva deben enfrentar sanciones adicionales.

La suspensión de Verón generó un fuerte impacto institucional en Estudiantes, que deberá reorganizar su esquema dirigencial y deportivo en plena competencia. Desde el club aseguran que el funcionamiento diario continuará con normalidad mientras avanza la investigación.

En el plano deportivo, el plantel se concentra en el duelo ante Central Córdoba, con el cuerpo técnico abocado a sostener el foco en los Playoffs y a minimizar el efecto de la controversia en la preparación del equipo. Estudiantes afrontará así el tramo decisivo del torneo con desafíos tanto dentro como fuera de la cancha.