Samuel Semrik se bajó de su candidatura a presidente en San Martín El universo San Martín quedó sorprendido luego de que Samuel Semrik resolviera no participar en las elecciones del domingo.

La decisión sacudió por completo al espacio “Identidad San Martín”, encabezado por Semrik, que finalmente dejará su lugar en los comicios complementarios en La Ciudadela. Con este panorama, solo dos listas se disputarán la conducción del club.

El sector político mantenía una reunión para definir los próximos pasos, aunque el escenario ya parecía resuelto: toda la lista sería retirada. La dificultad para completar nombres y cargos dentro de los plazos establecidos terminó por definir la renuncia.

De este modo, los competidores del domingo serán dos: Augusto Rodríguez, al frente de la agrupación Modernicemos San Martín, y Oscar Mirkin, referente de Unidad Roja y Blanca, quien busca recuperar la conducción institucional hasta 2027. Ambos espacios ajustan sus estrategias ante un escenario que cambió de forma repentina.