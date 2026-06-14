Alejandro Orfila es el nuevo director técnico de San Martín La institución oficializó la llegada del entrenador uruguayo para tomar las riendas del plantel profesional. Estará acompañado por Jonathan Botinelli y llega con el objetivo de devolverle la garra y la identidad histórica al equipo.

El Club Atlético San Martín confirmó la contratación de su nuevo Director Técnico. A través de un comunicado oficial, la institución anunció que el uruguayo Alejandro Orfila Colmenares será el encargado de conducir táctica y estratégicamente al plantel profesional en esta nueva etapa.

El flamante entrenador no asumirá el desafío en soledad, sino que desembarcará con su propio equipo de trabajo. Según detalló el club, estará acompañado por los ayudantes de campo Jonathan Botinelli y Guillermo Almada, mientras que la exigencia física de los jugadores estará bajo la órbita del preparador físico Diego Arias.

Una extensa trayectoria en el fútbol argentino y sudamericano

Nacido el 18 de mayo de 1976 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, Orfila conoce a la perfección el paño del fútbol de ascenso. Durante su etapa como jugador profesional, forjó una larga carrera vistiendo las camisetas de diversos clubes de su país natal y de Argentina, destacándose sus pasos por Temperley, Almirante Brown, Tristán Suárez, Deportivo Morón y Barracas Central, entre otros.

Una vez que colgó los botines, su transición al rol de Director Técnico mantuvo esa misma intensidad. En el banco de suplentes, comandó a los planteles de Comunicaciones, Ferro Carril Oeste, Defensor Sporting de Uruguay, Belgrano de Córdoba, Deportivo Morón, Almirante Brown, Temperley, Barracas Central y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Entre sus principales pergaminos se destaca el valioso ascenso a la Primera Nacional logrado con Atlanta en el año 2019. Además, cuenta con reciente experiencia internacional tras su paso por el Cusco FC de Perú, institución con la que tuvo la oportunidad de dirigir en la prestigiosa Copa Libertadores de América.