Argelia denunció a la FIFA el arbitraje ante Argentina La Federación argelina cuestionó dos decisiones tomadas durante el partido inaugural del Grupo J y presentó una impugnación formal por el desarrollo del encuentro.

Argentina tuvo un debut soñado en el Mundial tras vencer 3-0 a Argelia en el Stadium Kansas City, en un encuentro marcado por la brillante actuación de Lionel Messi, autor de los tres goles. Sin embargo, el partido quedó envuelto en una polémica luego de que la Federación Argelina de Fútbol presentara un reclamo ante la FIFA por dos acciones arbitrales.

Según informaron medios argelinos como TSA y Compétition, la federación de ese país cuestionó decisiones del árbitro polaco Szymon Marciniak y del VAR, liderado por Tomasz Kwiatkowski. La protesta se centró principalmente en una jugada protagonizada por Messi y el defensor Aissa Mandi durante el primer tiempo, cuando Argentina ganaba 1-0.

Desde Argelia señalaron que la acción pudo haber derivado en una sanción disciplinaria contra el capitán argentino. Además, incluyeron en el reclamo un supuesto codazo de Alexis Mac Allister contra Ibrahim Maza en el segundo tiempo, una jugada que tampoco fue sancionada con expulsión.

La interpretación arbitral quedó bajo análisis debido a las distintas posibilidades que establece el reglamento. La Regla 12 de la IFAB contempla faltas imprudentes, temerarias o con uso de fuerza excesiva, aunque la jugada de Messi fue considerada por el juez como una acción sin gravedad suficiente para recibir tarjeta.

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La polémica generó opiniones divididas, con algunos críticos que cuestionaron la decisión del árbitro y otros que defendieron el desarrollo del partido. Mientras tanto, la FIFA deberá evaluar el reclamo presentado por la Federación Argelina, en medio de un estreno que tuvo como protagonista absoluto a Messi.