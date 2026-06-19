Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile por problemas cardiovasculares Desde la Universidad de Chile, club al que actualmente dirige, informaron mediante un comunicado que el entrenador argentino y exmediocampista se encuentra "en buenas condiciones" y bajo seguimiento de profesionales de la salud

Fernando Gago, exdirector técnico de Boca y Racing, debió ser intervenido de urgencia en Chile tras sufrir una complicación cardiovascular. Desde la Universidad de Chile, club al que actualmente dirige, informaron mediante un comunicado que el entrenador se encuentra “en buenas condiciones” y bajo seguimiento médico.

El episodio ocurrió luego de la victoria 2 a 0 de la U frente a O’Higgins, encuentro que marcó el cierre de la primera rueda del campeonato chileno, que continúa disputándose pese a la celebración del Mundial 2026. Según reportaron medios locales, el exvolante fue trasladado a un centro asistencial y sometido a una operación durante las horas posteriores al partido.

“El técnico del cuadro azul fue internado en una clínica de Santiago durante la madrugada después de presentar un problema de salud”, señaló ESPN Chile. En la misma línea, ADN Radio indicó que la internación se produjo cerca de las tres de la mañana.

A través de su cuenta oficial en X, la Universidad de Chile comunicó: “Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”.

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Como consecuencia de esta situación, Gago no podrá estar presente en los próximos compromisos del equipo y se perderá el debut de los Azules en la Copa Chile, programado para este domingo frente a Santiago Wanderers. De manera interina, la conducción del plantel quedará en manos de su ayudante de campo, Fabricio Coloccini.