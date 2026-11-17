Argentina goleó 7-0 a Costa Rica y cerró el año con una actuación contundente La Selección argentina se impuso en el estadio Mario Alberto Kempes con dobletes de Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono. Alexis Mac Allister completó la goleada en el último partido del calendario 2026.

La Selección argentina tuvo una noche brillante en Córdoba y despidió el año con una contundente goleada por 7-0 frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo dirigido por Lionel Scaloni dominó el encuentro de principio a fin y encontró en Nico Paz a su principal figura, en una actuación que le permitió dejar atrás la derrota ante Uruguay en el inicio de la fecha FIFA.

El joven futbolista del Como de Italia abrió el camino de la goleada antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora. Luego, Julián Álvarez amplió la diferencia para la Albiceleste y Paz volvió a aparecer a los 38 minutos con una gran definición: protegió la pelota ante dos rivales y sacó un potente remate con su pierna inhábil para establecer el 3-0. Antes del descanso, la Araña marcó nuevamente y selló el 4-0 parcial.

En el complemento, Franco Mastantuono ingresó desde el banco y necesitó apenas dos minutos para convertir el quinto tanto argentino. El juvenil volvió a festejar sobre el final del encuentro, cuando anotó su segundo gol de la noche para completar la goleada.

Entre ambos tantos de Mastantuono, Alexis Mac Allister también se sumó a la fiesta: a los 77 minutos marcó el 6-0 y amplió una diferencia que reflejó el dominio del conjunto nacional durante todo el partido.

De esta manera, Argentina cerró el calendario 2026 con una victoria contundente y una actuación destacada de sus jóvenes figuras. Nico Paz, Julián Álvarez y Mastantuono fueron los protagonistas del resultado, con dos goles cada uno, mientras que Mac Allister completó el marcador.

La Selección volverá a jugar durante la ventana internacional prevista entre el 22 y el 30 de marzo de 2027, con rivales todavía por confirmar. El próximo año estará marcado, además, por el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.