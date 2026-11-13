Lionel Messi jugará por primera vez un partido oficial en Argentina con la camiseta de un club El Inter Miami anunció que el próximo 19 de enero viajará a Buenos Aires para disputar un amistoso de pretemporada contra River en el Monumental.

Por primera vez, Lionel Messi jugará un partido de forma oficial con la camiseta de un club en Argentina. El Inter Miami anunció este viernes que viajará a Buenos Aires el próximo 19 de enero para enfrentar a River en un encuentro amistoso en el Estadio Monumental.

“El partido contará con algunas de las figuras más importantes del fútbol mundial, como Leo Messi, Casemiro, Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Nicolás Otamendi y Thiago Almada, entre otros. El evento celebrará el crecimiento y la proyección internacional de ambos clubes”, informó el club de Miami.

Este partido reunirá a los dos clubes por primera vez y será la primera vez que el ex capitán de la selección juegue en el país ante un equipo nacional.

“Para River Plate, este crecimiento es el resultado de una década marcada por grandes logros deportivos, prominencia internacional y una profunda transformación institucional. Entre los hitos más notables del club se encuentra la modernización y ampliación del Estadio Monumental, ahora consolidado como el estadio con mayor asistencia del mundo y uno de los recintos más importantes del fútbol mundial”, sostuvieron.

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“El Inter Miami ha experimentado un período de expansión sin precedentes, convirtiéndose en una de las marcas de fútbol de mayor crecimiento y reconocimiento internacional. La llegada de Messi, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, representa un hito fundamental en esa trayectoria, complementado por la incorporación de otras estrellas internacionales y el desarrollo de un proyecto deportivo e institucional con ambiciones globales”, agregaron.

La iniciativa busca brindar una experiencia que vaya más allá de los 90 minutos en la cancha, combinando el espectáculo deportivo con diversas actividades para los aficionados de ambos clubes.

Por último, desde la institución de Estados Unidos, anunciaron: “La presencia de Messi en el Estadio Monumental tendrá un significado especial, marcando el regreso de la leyenda de la selección argentina a uno de los estadios más emblemáticos de su trayectoria con el equipo nacional. Ofrecerá a miles de aficionados en Buenos Aires la oportunidad de disfrutar nuevamente viéndolo jugar en un estadio que ha sido testigo de algunos de los momentos más memorables de su carrera internacional”.