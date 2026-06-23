Con Cuti Romero descartado, Scaloni empieza a planificar el encuentro ante Jordania El defensor central no jugará el tercer partido luego de abandonar el campo contra Austria con un golpe en la rodilla derecha, la misma que se había lesionado en Tottenham. El entrenador argentino tendrá la primera práctica de cara al último encuentro de la fase de grupos.

Luego de la victoria por 2 a 0 ante Austria, la Selección argentina se instaló nuevamente en Kansas City, donde permanecerá hasta el próximo viernes antes de disputar la última fecha del Grupo J ante Jordania. El entrenador Lionel Scaloni adelantó que realizará varios cambios y este martes tendrá el primer entrenamiento de cara al tercer encuentro de la fase de grupos.

Cristian “Cuti” Romero ya quedó descartado tras sufrir un golpe en su rodilla derecha, la misma que se había golpeado en las últimas semanas en Tottenham, mientras que Julián Álvarez, Nicolás González y Leandro Paredes tienen grandes chances de ser titulares.

Por su parte, se estiman que varios futbolistas que aún no debutaron en el Mundial, como Palacios, Barco o Lo Celso, sumarían minutos ante Jordania.

Scaloni también tendrá que ver que hará con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, dos de los jugadores más importantes del mediocampo. Por su parte, Lisandro Martínez, que jugó los dos partidos completos, también puede ser uno de los reemplazados para el tercer partido.

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Las alarmas están encendidas en Cuti Romero tras haber sido reemplazado ante Austria. En principio no se trataría de una lesión de gravedad, será sometido a estudios entre este martes y miércoles. Si bien para el cuerpo técnico fue un susto, la lesión no parece de gravedad, pese a que se lo vio con hielo en la zona cuando estuvo en el banco de suplentes.

El entrenamiento comenzará a las 11.45 (hora argentina), los jugadores que jugaron ante Austria harán movimientos regenerativos mientras los que no sumaron minutos y los que ingresaron en el complemento, realizarán trabajos tanto físicos como tácticos.