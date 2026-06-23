Jorge Messi recibió el alta médica y llevó tranquilidad a su familia en medio del Mundial Tras permanecer internado durante varios días, el padre del astro rosarino abandonó el centro de salud y ya regresó a su ciudad natal. La buena noticia significa un gran empuje anímico para Lionel, a horas de su cumpleaños número 39 y tras la reciente clasificación a los 16avos de final.

Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina, recibió el alta médica luego de haber estado internado durante los últimos días. La novedad trajo un enorme alivio tanto para el círculo íntimo del jugador como para sus millones de seguidores, en un contexto de altas emociones marcado por la disputa del Mundial 2026.

La información fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, quien precisó que el padre del astro ya abandonó el centro de salud para continuar con su recuperación rodeado de sus seres queridos. Según trascendió en las últimas horas, Jorge ya emprendió el regreso a la ciudad de Rosario para descansar y reponerse en su hogar.

Falsos rumores y el pedido de prudencia

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la evolución favorable pone fin a jornadas de profunda preocupación para el entorno familiar, luego de que se conociera que el padre del “Diez” atravesaba un cuadro clínico que requería un estricto seguimiento médico.

La situación había cobrado una gran repercusión mediática tras la difusión de versiones falsas e infundadas sobre la gravedad de su estado. Esto obligó a la familia a emitir un comunicado oficial días atrás para desmentir rotundamente las especulaciones, aclarar que su evolución era favorable y pedir prudencia y respeto por la privacidad familiar en un momento tan delicado.

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Un envión anímico clave para Lionel

El alta médica llega en un momento sumamente especial y emotivo: a muy pocas horas del cumpleaños número 39 de Lionel Messi. Durante los últimos encuentros del certamen mundialista, el capitán había reconocido públicamente que estaba atravesando momentos difíciles fuera de las canchas, viéndose obligado a acompañar a la distancia la salud de su padre mientras lideraba al equipo nacional en Estados Unidos.

Con la recuperación de Jorge encaminada, el entorno del futbolista recibe la noticia más esperada. Con una enorme preocupación menos sobre sus hombros, el ídolo albiceleste podrá continuar enfocado de lleno en la Copa del Mundo, certamen en el que viene de brillar este último lunes marcando los dos goles en el triunfo por 2 a 0 ante Austria, victoria que le valió a la Argentina la ansiada clasificación a los 16avos de final.