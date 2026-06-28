Así quedó el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026 Con el duelo confirmado de la Selección Argentina ante Cabo Verde para el viernes 3 de julio, se dio a conocer el cronograma completo de la primera instancia de eliminación directa. El detalle de todos los partidos, sedes y horarios.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 entra en su etapa más apasionante. Con la fase de grupos ya concluida, quedó conformado oficialmente el cuadro de los 16avos de final. La Selección Argentina ya conoce su destino y se medirá ante Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio a las 19 (hora argentina) en la ciudad de Atlanta, pero la acción de esta nueva instancia comenzará varios días antes.

La primera jornada de eliminación directa se abrirá este mismo domingo 28 de junio. Sudáfrica y Canadá, uno de los países anfitriones, serán los encargados de inaugurar los 16avos con un único encuentro programado para las 16 en Los Ángeles.

El lunes 29 la competencia tomará mayor ritmo con tres partidos. Brasil chocará frente a Japón en Houston a las 14. Más tarde, a las 17.30, Alemania se medirá con Paraguay en Boston, mientras que el cierre estará a cargo de Países Bajos y Marruecos en la ciudad mexicana de Monterrey a las 22.

Para el martes 30 de junio, la agenda marca otros tres compromisos. Costa de Marfil y Noruega, dos selecciones que debutan en esta instancia posterior a la fase de grupos, jugarán en Dallas a las 14. Luego, a las 18, el último subcampeón Francia enfrentará a Suecia en Nueva Jersey. Por la noche, a las 22, México buscará romper su histórico maleficio del cuarto partido cuando reciba a Ecuador en el mítico Estadio Azteca.

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El miércoles 1 de julio tendrá a Inglaterra midiéndose con una de las grandes sorpresas del torneo, la República Democrática del Congo, a las 13 en Atlanta. A las 17, Bélgica jugará contra Senegal en Seattle, y a las 21, Estados Unidos tendrá su duelo frente a Bosnia y Herzegovina en San Francisco.

La acción del jueves 2 de julio comenzará a las 16 con el choque europeo entre España y Austria en Los Ángeles. A las 20, Portugal y Croacia prometen un cruce de alto voltaje en Toronto, Canadá. La jornada culminará con el partido entre Suiza y Argelia en Vancouver, programado para las 00 del viernes 3.

Finalmente, el viernes 3 de julio, además de la esperada presentación del equipo nacional ante Cabo Verde a las 19, habrá otros dos encuentros. Australia y Egipto se verán las caras a las 15 en Dallas, y Colombia será el encargado de cerrar de manera definitiva los 16avos de final enfrentando a Ghana en Kansas City desde las 22.30.