Atlético goleó a Sarmiento en el regreso de Lucas Pusineri En el Monumental José Fierro, el Decano vapuleó por 5-0 al Verde, por la quinta jornada de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Así, el conjunto local rompió una racha negativa de tres partidos sin ganar, mientras que los de Sanguinetti aún no sumaron de a tres.

Atlético Tucumán vivió una noche soñada en el Monumental José Fierro y aplastó por 5-0 a Sarmiento, por la quinta jornada de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En el estreno del segundo ciclo de Lucas Pusineri, los autores de las emociones del encuentro fueron Leandro Díaz, Mateo Coronel por duplicado, Gabriel Díaz Núñez en contra y Adrián Sánchez, quienes permitieron que el Decano deje atrás una racha de tres partidos sin conocer la victoria. Por su parte, los de Javier Sanguinetti erraron un penal y siguen sin sumar de a tres en lo que va del certamen.

Arranques frenéticos si los hay. El Decano no esperó a que los hinchas terminaran de acomodarse en el José Fierro para regalarles la primera emoción de una ráfaga de goles que marcaría la historia de Atlético Tucumán para bien y de Sarmiento para mal. Antes del primer minuto de juego, Leandro Díaz tuvo su debut goleador: apareció solo por el primer palo y no perdonó, en un tanto que debió ser ratificado por el VAR tras una supuesta posición adelantada que, finalmente, no existió.

Pocos minutos después, el ex Lanús continuó siendo el hombre más peligroso del equipo dirigido por el recién llegado Lucas Pusineri y, con un cabezazo, obligó a una gran respuesta del arquero Lucas Acosta. Cerca de la media hora de juego, comenzó la pesadilla para el Verde: Mateo Coronel aprovechó una serie de rebotes, se mandó la personal y mandó al conjunto de Javier Sanguinetti a sacar del medio. Apenas cuatro minutos después, una fallida salida del arquero visitante permitió que el delantero firmara su doblete, pero la tecnología terminó salvando a Sarmiento al sancionar un offside del Loco que dificultó la visión de Acosta.

Sin embargo, el joven atacante tuvo su revancha y esta vez sí valió: inició la jugada y la culminó entrando solo por el segundo palo, aunque el despeje defectuoso de Gabriel Núñez, hizo que el tanto terminará siendo en contra. Pero el Decano tenía más para ofrecer y, antes del descanso, Adrián Sánchez cerró el primer tiempo con broche de oro al definir de manera excepcional una jugada preparada con la que Atlético se fue al entretiempo con un contundente ¡4 a 0!

Apenas comenzó el segundo tiempo, Sarmiento tuvo una chance inmejorable de anotar el descuento desde los doce pasos. Pero, para terminar de coronar una noche inolvidable, Iván Morales estrelló la pelota en el palo. Recién a los 22 minutos, los fanáticos de Tucumán que se hicieron presentes volvieron a usar su garganta para gritar otro gol de Mateo Coronel, quien acto seguido se retiró aplaudido del José Fierro y selló la victoria para su equipo.

Con este resultado, Atlético Tucumán trepó a la 9° posición del Torneo Apertura con 6 puntos, mientras que Sarmiento bajó a la 14° ubicación del torneo local con apenas 2 unidades. En la próxima fecha, el Decano visitará a Talleres en Córdoba (16/02), en tanto el Verde recibirá a Deportivo Riestra(17/02).

Fuente TyC Sports