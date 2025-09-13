Atlético perdió de visitante contra Newell´s La Lepra venció 2-0 al Decano con los tantos de Víctor Cuesta y Facundo Guch, ambos en el segundo tiempo.

El grito de todo el Coloso Marcelo Bielsa marca el nivel de su Newell’s. No encontraba el rumbo luego de la derrota ante Rosario Central y cada partido daba un paso atrás en funcionamiento. Y esa tendencia que se llevaba repitiendo en cada partido del segundo semestre se cortó con el triunfo ante Atlético Tucumán porque pese a que la Lepra jugó un mal primer tiempo se recuperó.

Desde el arranque, Newell’s no funcionaba, tuvo ataques aislados que surgieron en los pies de Maroni que cumplió con el pedido del Ogro: tener salidas rápidas con los extremos.

Sin embargo, en ninguna ocasión generó o incomodó a Mansilla, que no tuvo trabajo en todo el primer tiempo. Todo lo contrario le ocurrió a Espínola que pagó los platos rotos de una defensa desordenada como la de la Lepra que sufrió por todos lados: por la banda derecha, por la izquierda y por el centro. Lo que llevó al arquero a realizar tres atajadas clave, entre ellas, un mano a mano ante Bajamich para poder mantener su valla invicta en el primer tiempo.

En el complemento, el Ogro metió mano y corrigió uno de los déficit de su equipo: la falta de un delantero centro. Lo puso al Pipa Benedetto para generar una reacción en el equipo y tener una referencia dentro del área. Y así, Newell’s comenzó a superar a un Decano que se resguardó en el fondo. Empezó a generar un poco más de peligro con la banda, pero sintió la falta del gol. Hasta que a los 37’ minutos del segundo tiempo se desató la locura en el Coloso con un derechazo de Víctor Cuesta que tomó la pelota en medio del tumulto y la clavó arriba para poner el 1-0 de Newell’s .

Y cuando todo Atlético estaba en ataque, Guch, uno de los pibes que se perfilan para ir de arranque en la Copa Argentina por su gran ingreso, anotó el 2-0 final, tras una buena jugada de Chiaverano. Así, Fabbiani se lleva un resultado que le da un envión anímico porque su equipo logró cortar una racha de siete partidos sin ganar y se ilusiona con conseguir el pase a las semifinales de la Copa Argentina, el miércoles ante Belgrano.

