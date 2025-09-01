Atlético cayó en La Plata: derrota 1-0 frente a Gimnasia en un partido insólito Atlético Tucumán volvió de vacío de su visita a La Plata. El equipo de Lucas Pusineri perdió 1-0 ante Gimnasia en un encuentro cargado de incidencias: un gol en contra, una expulsión llamativa y un corte de luz que interrumpió el juego en pleno segundo tiempo.

La única conquista del partido llegó a los 8 minutos de la etapa complementaria, cuando Damián Martínez, en su intento de despejar, terminó enviando la pelota contra su propio arco. El defensor, que había sido protagonista de una de las jugadas más claras para el Decano en el primer tiempo con un centro preciso a Laméndola, pasó del casi-gol al infortunio de la noche.

Como si fuera poco, Leandro Díaz se fue expulsado de manera insólita y Atlético quedó condicionado en el tramo final. El partido también estuvo marcado por un corte en la iluminación del estadio cuando se jugaban 28 minutos del complemento. Durante varios minutos reinó la incertidumbre sobre la continuidad del juego, pero finalmente se reanudó aunque no con todas las torres encendidas.

Pese a los intentos del Decano por llegar al empate, el marcador no se movió y los tres puntos quedaron en El Bosque. Gimnasia celebró, mientras que Atlético sumó una nueva caída que lo deja con preocupación en el Clausura de la Liga Profesional.