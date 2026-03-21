Cuando se terminaba el partido en el estadio Hilario Sánchez de San Martín de San Juan, apareció Jorge Juárez para mandar la pelota al fondo de la red y permitirle al Ciruja rescatar un punto en su visita a cuyo.
San Martín de Tucumán había empezado el duelo perdiendo ya que a los 7 minutos del primer tiempo, un exfutbolista del Santo, Federico Murillo, logró la apertura del marcado para el local.
Los dirigidos por Andrés Yllana fueron en busca de la igualdad y encontraron el gol en tiempo adicional cuando Juárez ingresando por el segundo palo luego de un tiro de esquina logró rematar y estampar el 1 a 1 definitivo.
Los tucumanos salvaron el invicto y acumulan 9 unidades en la Zona B del torneo de la Primera Nacional, ubicándose por el momento en el segundo lugar de la tabla de posiciones que lidera Gimnasia y Tiro de Salta.
En la próxima fecha, San Martín volverá a jugar fuera de casa: visitará a Deportivo Madryn el domingo 30 de marzo a partir de las 16 horas.
Fuente Los Primeros