San Martín empató en la última jugada El Ciruja igualó 1 a 1 con el Verdinegro con gol de Jorge Juárez en tiempo adicional. Los dirigidos por Andrés Yllana acumulan 9 unidades en la Zona B y por ahora se ubican en el segundo lugar de la tabla.

Cuando se terminaba el partido en el estadio Hilario Sánchez de San Martín de San Juan, apareció Jorge Juárez para mandar la pelota al fondo de la red y permitirle al Ciruja rescatar un punto en su visita a cuyo.

San Martín de Tucumán había empezado el duelo perdiendo ya que a los 7 minutos del primer tiempo, un exfutbolista del Santo, Federico Murillo, logró la apertura del marcado para el local.

Los dirigidos por Andrés Yllana fueron en busca de la igualdad y encontraron el gol en tiempo adicional cuando Juárez ingresando por el segundo palo luego de un tiro de esquina logró rematar y estampar el 1 a 1 definitivo.

Los tucumanos salvaron el invicto y acumulan 9 unidades en la Zona B del torneo de la Primera Nacional, ubicándose por el momento en el segundo lugar de la tabla de posiciones que lidera Gimnasia y Tiro de Salta.

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En la próxima fecha, San Martín volverá a jugar fuera de casa: visitará a Deportivo Madryn el domingo 30 de marzo a partir de las 16 horas.

Fuente Los Primeros