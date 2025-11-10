Atlético Tucumán ganó, respiró y sueña con los playoffs El Decano superó 2-1 a Godoy Cruz en el Monumental José Fierro y aseguró su continuidad en Primera División. Los goles llegaron gracias a un tanto en contra de Morán y a un cabezazo preciso de Marcelo Ortiz.

Atlético Tucumán vivió una noche de alivio y esperanza. Con el triunfo ante el Tomba, no solo selló su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino, sino que además mantiene viva la ilusión de clasificar a los playoffs del Torneo Clausura.

El equipo tucumano abrió el marcador en el primer tiempo con algo de fortuna, tras un rebote desafortunado de Morán que terminó dentro de su propio arco. Luego, Marcelo Ortiz amplió la ventaja con un impecable cabezazo que desató el festejo en las tribunas.

Cuando parecía todo controlado, un error del arquero Matías Mansilla le permitió a Santino Andino descontar y ponerle suspenso al final. Sin embargo, el conjunto de la Ciudadela mostró carácter, sostuvo el resultado y se llevó tres puntos que valen oro.

Con esta victoria, Atlético no solo asegura su lugar en la próxima temporada, sino que también le da tranquilidad a otros equipos comprometidos como Newell’s, Instituto, Talleres y Gimnasia de La Plata, que dependían del resultado.

El Decano cerrará el torneo con la posibilidad de meterse entre los ocho mejores, un premio impensado semanas atrás para un equipo que parecía condenado a pelear abajo y que hoy, con temple y reacción, vuelve a mirar hacia arriba.