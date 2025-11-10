Messi sacudió a Barcelona con un posteo en el Camp Nou El capitán del Inter Miami publicó fotos en la cancha y revolucionó las redes por sus frases: “Ojalá pueda volver, y no solo para despedirme como jugador", escribió.

Lionel Messi enloqueció este lunes el mundo Barcelona con un sorpresivo posteo en sus redes sociales desde el Camp Nou, acompañado de un mensaje que ilusiona a los hinchas: “Ojalá algún día pueda volver”.

El capitán de la selección argentina y actual jugador del Inter Miami subió una serie de fotos y videos de una visita al estadio, donde fue “inmensamente feliz”.

El mensaje completo que el rosarino subió a su cuenta de Instagram fue: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”.

El posteo se viralizó rápidamente y reavivó el deseo de los “blaugranas”. La publicación de Messi es un mensaje directo sobre su frustrada despedida del club, que se debió a diferencias que mantuvo con el presidente Joan Laporta.

MIRA TAMBIÉN Argentina sufre cuatro bajas de peso para el amistoso en Angola y suma al hermano de un campeón del mundo

Días atrás, el propio Laporta había hablado de organizar “un partido homenaje” para Messi con el estadio lleno, como una “hermosa manera de inaugurar el Camp Nou”.

Messi, que venía de anotar dos goles y entregar una asistencia el sábado con Inter Miami en el 4-0 a Nashville SC que rubricó el avance a las semifinales de conferencia en los playoffs de la MLS, viajó en las últimas horas a España para sumarse a los entrenamientos de la Selección , que hará base en Alicante. El equipo de Scaloni jugará un amistoso este viernes contra Angola.

El capitán acaba de firmar la renovación de su contrato con la franquicia de la Florida hasta 2028. Ese nuevo vínculo lo ata hasta los 41 años con el fútbol. Sin embargo, hay antecedentes de futbolistas que, ayudados por el fixture de la MLS -se juega de febrero a noviembre-, fueron cedidos a préstamo a clubes de Europa durante el invierno boreal. Es el caso, nada menos, de David Beckham, uno de los patrones de Messi en Inter Miami, quien tuvo una experiencia en el Milan de Italia y en Paris Saint-Germain mientras su pase pertenecía a Los Ángeles Galaxy.