Atlético Tucumán confirmó la continuidad de Lucas Pusineri como entrenador Tras una jornada repleta de rumores sobre su posible salida, la Comisión Directiva de Atlético Tucumán resolvió ratificar la continuidad de Lucas Pusineri al frente del plantel profesional.

La decisión se comunicó al técnico durante la tarde de este miércoles, a través de un llamado desde la sede del club, ubicada en 25 de Mayo y Chile, llevando tranquilidad luego de un día cargado de especulaciones.

El equipo Decano atraviesa días de tensión desde la semana pasada, cuando los jugadores decidieron no concentrar antes del duelo ante San Lorenzo. La situación se agravó tras la derrota ante el Ciclón, el lunes en el estadio José Fierro, donde los hinchas expresaron su descontento con el rendimiento del plantel.

Durante esa misma noche, el delantero Leandro Díaz respondió a los reproches de algunos simpatizantes y protagonizó un tenso cruce, mientras que Guillermo Acosta también manifestó su malestar hacia ciertos sectores del periodismo.

Con la continuidad de Pusineri confirmada, el club busca ahora recuperar la calma y reenfocar sus esfuerzos en lo futbolístico.