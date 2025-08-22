Atlético Tucumán prepara el cruce con Talleres y espera por la recuperación de dos titulares Con la mira puesta en la sexta fecha del Torneo Clausura, Atlético Tucumán trabaja de cara al duelo frente a Talleres de Córdoba, que se jugará este sábado en el Monumental José Fierro.

El entrenador Lucas Pusineri sigue atento la evolución de dos futbolistas que arrastran lesiones musculares: Clever Ferreira e Ignacio Galván.

El defensor paraguayo se sumó a los entrenamientos de manera progresiva y ya pudo completar las últimas prácticas sin molestias, aunque su presencia ante la “T” aún no está confirmada. En tanto, el lateral izquierdo continúa con un plan diferenciado que combina gimnasio y ejercicios de campo, con el objetivo de acelerar su regreso.

Desde el cuerpo técnico remarcan que, pese a los avances en la recuperación, no se tomará ningún riesgo apresurando sus retornos. Tanto Ferreira como Galván son piezas importantes en la estructura del Decano, pero la prioridad está en asegurar que ambos vuelvan en plenitud física.