River venció a Libertad y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Con este resultado, el conjunto de Núñez se medirá ante Palmeiras, que eliminó por 4-0 global a Universitario de Perú, en los cuartos de final del torneo internacional más importante del continente.

River avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer en definición por penales por 3-1 a Libertad de Paraguay, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, en un partido disputado en el Monumental. El resultado global fue de 1-1, ya que en el partido de ida en Asunción ambos conjuntos empataron sin goles.

El arquero del Millonario Franco Armani atajó el penal de Marcelo Fernández, mientras que Jorge Recalde estrelló el suyo en el palo y Hernesto Caballero lo envió desviado por el sector derecho del arco.

Para el elenco argentino convirtieron Ignacio Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta. Por su parte, el disparo de Marcos Acuña fue tapado por el guardameta Martin Silva. En tanto, para los dirigidos por Sergio Aquino anotó únicamente Diego Viera.

Con este resultado, el conjunto de Núñez se medirá ante Palmeiras —que eliminó por 4-0 global a Universitario de Perú— en los cuartos de final del torneo internacional más importante del continente. Ahora, deberán visitar a Lanús el lunes 25 de agosto desde las 21.15 por la sexta jornada del Torneo Clausura.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el Muñeco Gallardo analizó el rendimiento del equipo y remarcó la diferencia entre el primer y el segundo tiempo. “Lo vimos todos los que estábamos hoy en la cancha. Arrancamos bien el partido e hicimos lo que teníamos pensado hacer, ellos jugaron un muy buen partido. Después de nuestro gol jugamos bien y más adelante nos quedamos. El gol de pelota parada de ellos nos hizo daño”, señaló.

Gallardo explicó que la expulsión de Giuliano Galoppo a los 7 minutos del segundo tiempo les complicó el plan: “La expulsión nos cambió todo y jugar con un hombre menos es muy difícil para dominar el partido. Los jugadores pusieron lo que tuvieron que poner y en los penales se nos dio una para este lado”.

También reconoció que el plantel llegó diezmado por problemas físicos: “La lesión de Paulo Díaz, la expulsión de Galoppo, la lesión de Sebastián Driussi, fue un poco el resumen de no haber podido llegar del todo bien. Reconozco que jugamos bien la primera media hora. Parecía que todo iba a salir mal esta noche. En el complemento había mucho nerviosismo. Ahora tenemos que recuperar a varios jugadores”.

Sobre el rendimiento, Gallardo admitió que la suerte influyó cuando el funcionamiento no fue el ideal: “Voy a disfrutar de esta noche, la moneda cayó para este lado y no está mal que pase eso. Tenemos que mejorar y tener mayor regularidad en el juego. No tengo mucho más para decir”, expresó, con cierto fastidio.

Finalmente, se refirió al próximo rival de la competición, Palmeiras, y anticipó la dificultad del cruce: “Nos vamos a enfrentar a un equipo que es candidato a ganar la copa y nos vamos a medir ante ellos lo mejor posible y con mucha expectativa de que vamos a llegar mejor de lo que estamos hoy. Me voy a disfrutar la noche”, concluyó.