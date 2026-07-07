La selección de Bélgica demostró todo su poderío ofensivo al golear por 4 a 1 a Estados Unidos, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Con este resultado contundente, el equipo europeo se metió entre los ocho mejores certamen y sigue a paso firme en su sueño mundialista.

El partido comenzó con emociones rápidas. Apenas a los 8 minutos de la primera etapa, Charles De Ketelaere abrió el marcador para los belgas. El conjunto estadounidense logró reaccionar y llegó al empate transitorio a los 30 minutos gracias a una definición de Malik Tillman. Sin embargo, la alegría norteamericana duró poco: solo dos minutos más tarde (32′ PT), nuevamente De Ketelaere apareció para marcar su doblete y volver a poner a Bélgica en ventaja antes del descanso.

Ya en el complemento, los europeos sentenciaron la historia. A los 11 minutos, Hans Vanaken amplió la diferencia, dándole tranquilidad a su equipo. Finalmente, en el tiempo de descuento (47′ ST), el experimentado delantero Romelu Lukaku decoró el resultado y selló el 4 a 1 definitivo. El partido, que se disputó con intensidad, finalizó sin tarjetas rojas.

Posesión vs. Contundencia

Las estadísticas del encuentro arrojaron un dato llamativo respecto al desarrollo del juego. Estados Unidos fue el dueño de la pelota, registrando una posesión del 56% frente al 44% de Bélgica. Esta tendencia también se reflejó en la precisión de juego, donde los norteamericanos concretaron 444 pases correctos contra 329 de los vencedores.

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No obstante, la gran diferencia estuvo en la contundencia en los metros finales. Mientras Estados Unidos solo logró ejecutar 7 tiros al arco, Bélgica bombardeó la valla rival con 15 remates, demostrando una eficacia letal para aprovechar cada oportunidad generada.

Se viene el cruce ante España

Con la clasificación asegurada, Bélgica ya tiene la mente puesta en su próximo gran desafío. Por los cuartos de final del Mundial 2026, protagonizará un verdadero partidazo frente a la selección de España. Este duelo clave está programado para el viernes 10 de julio a las 16:00 horas, y tendrá como escenario el imponente estadio de Los Ángeles.