Scaloni confirmó a Paredes como titular para enfrentar a Egipto El mediocampista de Boca estará desde el arranque en un duelo clave por los octavos de final. El entrenador anticipó que también podría realizar otros cambios en el equipo.

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que tiene el equipo para jugar ante Egipto, este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, pero no brindará detalles debido a que no se comunicó con sus jugadores. De todos modos, se le escurrió que Leandro Paredes será titular: “¿Por qué viene jugando Alexis de 5? Porque Paredes vino lesionado, no tiene otra lectura. Cuando Leandro da sensación de estar bien, ha jugado él”. Y agregó: “Ahora está apto para jugar”.

El entrenador de la “Albiceleste” describió el nivel de Argentina en lo que va de la competencia como “aceptable”. Además, señaló que el equipo que saltará a la cancha este martes será “parecido a lo que viene jugando”.

A su vez, Lionel palpó el encuentro ante el equipo africano comparándolo con el último y detallando el estilo de juego que tiene el rival de octavos: “Llegamos con el mismo desgaste que Egipto, va a ser un partido diferente al de Cabo Verde, no juega tan abajo, tiene jugadores para atacar, es un rival de buenos jugadores, que ataca, 3 o 4 jugadores que tiene muy buen nivel como Mohamed Salah y Omar Marmoush. Es un país futbolero y va a ser complicado”.

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Por otra parte, Scaloni opinó sobre el árbitro, François Letexier, que impartirá justicia para el quinto partido de Argentina: “que sea francés, no pasa nada”, aunque señaló que si los jueces de campo son de un país, los del VAR deberían ser del “mismo”, porque al ser de distinto no se interpretan igual las jugadas.

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El oriundo de Pujato brindó su mirada con respecto a lo que vienen mostrando el resto de las selecciones en el Mundial 2026: “Es un mundial muy difícil. El otro día a Francia con Paraguay y hoy a España con Portugal les costó ganar” y agregó: “a las favoritas les costó mostrarse; en 5 partidos ninguna ha sido regular”.